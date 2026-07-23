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Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

La provincia de Entre Ríos participó de una jornada regional de trabajo que reunió en Misiones a autoridades para la prevención del fenómeno de El Niño.

23 de julio 2026 · 19:34hs
Entre Ríos presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño.

Entre Ríos presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño.

En el marco de las políticas de prevención y gestión integral del riesgo, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, participó de una jornada regional de trabajo que reunió en Misiones a autoridades y equipos técnicos de siete provincias.

LEER MÁS: Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Entre Ríos y el fenómeno de El Niño

El encuentro tuvo como eje la articulación de acciones preventivas, el análisis de información meteorológica y el fortalecimiento de los protocolos de respuesta temprana ante las proyecciones vinculadas al fenómeno climático El Niño en el noreste y centro del país.

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Durante las jornadas de trabajo, las delegaciones provinciales compartieron diagnósticos territoriales, herramientas de monitoreo y planes de contingencia destinados a mitigar los efectos de eventuales crecidas de ríos, precipitaciones intensas y otras contingencias ambientales derivadas de la variabilidad climática.

Desde la representación entrerriana se destacó la importancia de la cooperación interjurisdiccional para optimizar el uso de los recursos operativos, agilizar los canales de comunicación durante las emergencias y consolidar un esquema de asistencia rápida y eficiente que permita proteger a la población y sus bienes.

El fortalecimiento de las acciones de prevención y del trabajo conjunto entre las provincias responde a los pronósticos técnicos, que anticipan un escenario con suelos que ya presentan un elevado nivel de saturación de agua. Esta condición favorece un escurrimiento más rápido hacia arroyos y cursos fluviales, incrementando el riesgo de anegamientos e inundaciones localizadas durante la primavera.

Más detalles del encuentro

En ese contexto, las autoridades pusieron especial atención en el comportamiento de los principales ríos de la provincia. El río Uruguay, por sus características hidrográficas, presenta una respuesta rápida, con crecidas y descensos en períodos cortos. En cambio, el río Paraná registra un comportamiento más gradual, lo que permite contar con una ventana de hasta diez días para planificar medidas preventivas y logísticas.

Asimismo, se advirtió sobre el impacto sanitario que pueden generar los anegamientos. En ese sentido, se remarcó la necesidad de coordinar acciones con las áreas de salud para fortalecer la vigilancia epidemiológica y prevenir brotes de enfermedades como dengue y leptospirosis, que suelen incrementarse en períodos de exceso de humedad e inundaciones.

Como primera línea de respuesta ante eventuales emergencias, los municipios y comunas de la provincia avanzan en la implementación de sistemas de alerta temprana. Entre las tareas prioritarias se destacan la limpieza y desobstrucción de desagües pluviales y bocas de tormenta; el mantenimiento de defensas hídricas y el control de cuencas menores; y la capacitación técnica en planes de respuesta, organización de evacuaciones y logística de asistencia.

Finalmente, desde los distintos organismos provinciales enfatizaron la importancia de actuar con prudencia, pero también con anticipación. Advirtieron que la consolidación del fenómeno de El Niño podría traducirse en una mayor frecuencia de precipitaciones y temperaturas más elevadas, por lo que la preparación temprana resulta clave para minimizar los posibles impactos sobre las comunidades entrerrianas.

Entre Ríos fenómeno El Niño
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