Defensa y Justicia igualó con Aldosivi en el arranque del Torneo Clausura

Defensa y el Tiburón jugaron este jueves en Florencio Varela por la primera fecha del certamen. Fue 1 a 1.

La actividad de este jueves se cerró con un interesante empate 1-1 entre Defensa y Justicia y Aldosivi. El duelo fue intenso y con chances para ambos en el Estadio Norberto Tito Tomaghello en Florencio Varela.

El conjunto marplatense se puso en ventaja con el gol de Nicolás Cordero a los 16 minutos, que a instancias del VAR fue ratificado ante una supuesta posición adelantada, pero luego se demostró que Damián Fernández lo habilitó.

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Sin embargo, antes de cumplirse la media hora el elenco local igualó con un golazo de tiro libre de David Barbona.

En el complemento el trámite fue para cualquiera. Remates de media distancia, centros o jugando por abajo los dos fueron electrizantes.

Por vocación y búsqueda, el Halcón estuvo más cerca, pero sin profundidad y sin pasar de rematas de media distancia de Leandro Fernández y Domingo Blanco.

Lo que sigue para Defensa y Aldosivi

Ambos volverá a jugar el próximo miércoles. Aldosivi visitará a Barracas Central desde las 14.30, mientras que Defensa y Justicia recibirá a Deportivo Riestra a partir de las 17.