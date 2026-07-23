El proyecto en Diputados exime de Ingresos Brutos y Sellos a contribuyentes. También prevé beneficios en la tarifa eléctrica para el sector.

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este jueves y giró al Senado el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de alivio tributario para pequeños comerciantes y monotributistas, con el objetivo de incentivar la actividad económica en la provincia.

La iniciativa obtuvo media sanción durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo y forma parte de un paquete de medidas promovido por el gobernador Rogelio Frigerio para acompañar al sector comercial.

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El proyecto dispone la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.

Además, establece la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para los contribuyentes de cualquier actividad que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales. También elimina el pago del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus respectivas renovaciones.

Según el Gobierno provincial, las medidas implican un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y alcanzarán a más de 77.800 contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

De ser aprobada por el Senado y posteriormente reglamentada por el Poder Ejecutivo, la ley entrará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extender los beneficios durante todo 2027.

Beneficio en la factura de energía

En paralelo, el Gobierno informó que las medidas de alivio energético para el sector comercial no requieren sanción legislativa, ya que serán implementadas mediante una resolución de la Secretaría de Energía.

El beneficio consistirá en la bonificación del cargo fijo de las facturas de electricidad de Enersa y de las cooperativas eléctricas de la provincia.

La medida alcanzará a monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) coincida con el titular de un suministro identificado como Comercial General (T1G).

La bonificación se aplicará de manera automática sobre las facturas emitidas desde el 1 de julio y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.