Uno Entre Rios | La Provincia | Diputados

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

El proyecto en Diputados exime de Ingresos Brutos y Sellos a contribuyentes. También prevé beneficios en la tarifa eléctrica para el sector.

23 de julio 2026 · 20:16hs
Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría.

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este jueves y giró al Senado el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de alivio tributario para pequeños comerciantes y monotributistas, con el objetivo de incentivar la actividad económica en la provincia.

La iniciativa obtuvo media sanción durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo y forma parte de un paquete de medidas promovido por el gobernador Rogelio Frigerio para acompañar al sector comercial.

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate.

La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio.

La UCR respaldó la reforma jubilatoria y pidió a Diputados aprobar el proyecto de Frigerio

LEER MÁS: La reforma previsional llegó a Diputados con cruces por los tiempos y el alcance del debate

El proyecto dispone la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.

Además, establece la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para los contribuyentes de cualquier actividad que se encuentren al día con sus obligaciones fiscales. También elimina el pago del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus respectivas renovaciones.

Según el Gobierno provincial, las medidas implican un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y alcanzarán a más de 77.800 contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.

De ser aprobada por el Senado y posteriormente reglamentada por el Poder Ejecutivo, la ley entrará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extender los beneficios durante todo 2027.

Beneficio en la factura de energía

En paralelo, el Gobierno informó que las medidas de alivio energético para el sector comercial no requieren sanción legislativa, ya que serán implementadas mediante una resolución de la Secretaría de Energía.

El beneficio consistirá en la bonificación del cargo fijo de las facturas de electricidad de Enersa y de las cooperativas eléctricas de la provincia.

La medida alcanzará a monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) coincida con el titular de un suministro identificado como Comercial General (T1G).

La bonificación se aplicará de manera automática sobre las facturas emitidas desde el 1 de julio y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Diputados Alivio Fiscal Entre Ríos
Noticias relacionadas
Diputados peronistas piden informe por la deuda del PAMI con hospitales entrerriano que superaría los 1.700 millones de pesos

Deuda de PAMI con hospitales entrerrianos: piden informes

Entre Ríos presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño.

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

aura inaugura una nueva muestra de arte contemporaneo entrerriano en parana

AURA inaugura una nueva muestra de arte contemporáneo entrerriano en Paraná

continua el programa de formacion en patrimonio cultural con un encuentro en santa elena

Continúa el Programa de Formación en Patrimonio Cultural con un encuentro en Santa Elena

Ver comentarios

Lo último

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

Ultimo Momento
Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

El Paraná Rowing Club tendrá su Asamblea Anual Ordinaria y renovará sus autoridades

El Paraná Rowing Club tendrá su Asamblea Anual Ordinaria y renovará sus autoridades

Policiales
Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

Condenaron a 14 años de prisión a César Cepeda por abusar de sus sobrinas

Condenaron a 14 años de prisión a César Cepeda por abusar de sus sobrinas

Revés judicial para acusado por rescate en helicóptero del narco Alvarado: el vínculo con Entre Ríos

Revés judicial para acusado por "rescate" en helicóptero del narco Alvarado: el vínculo con Entre Ríos

Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

Gualeguay: denunciaron que había una cámara en el baño de mujeres de una comisaría

Gualeguay: denunciaron que había una cámara en el baño de mujeres de una comisaría

Ovación
Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

El Paraná Rowing Club tendrá su Asamblea Anual Ordinaria y renovará sus autoridades

El Paraná Rowing Club tendrá su Asamblea Anual Ordinaria y renovará sus autoridades

En el Torneo Clausura se implementarán las nuevas reglas de la FIFA

En el Torneo Clausura se implementarán las nuevas reglas de la FIFA

El paranaense Juan Ignacio Cavallaro es nuevo jugador de Atlético de Rafaela

El paranaense Juan Ignacio Cavallaro es nuevo jugador de Atlético de Rafaela

La provincia
Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Diputados aprobó el alivio fiscal para comercios y monotributistas de Entre Ríos por mayoría

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

Entre Ríos, presente en la coordinación interprovincial por el fenómeno de El Niño

AURA inaugura una nueva muestra de arte contemporáneo entrerriano en Paraná

AURA inaugura una nueva muestra de arte contemporáneo entrerriano en Paraná

Continúa el Programa de Formación en Patrimonio Cultural con un encuentro en Santa Elena

Continúa el Programa de Formación en Patrimonio Cultural con un encuentro en Santa Elena

Valle María celebrará la 148° Fiesta Aniversario de las Aldeas Madre

Valle María celebrará la 148° Fiesta Aniversario de las Aldeas Madre

Dejanos tu comentario