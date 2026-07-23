Tarjetas Sociales: se acreditan los fondos este viernes Desde el Ejecutivo provincial informó que este viernes, desde las 8, se acreditarán los montos correspondientes a las tarjetas sociales. 23 de julio 2026 · 21:45hs

Este viernes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el viernes se habilitan los saldos de las tarjetas sociales. Los fondos se acreditarán a las 8.

Sobre las tarjetas sociales Además, desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.