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Tarjetas Sociales: se acreditan los fondos este viernes

Desde el Ejecutivo provincial informó que este viernes, desde las 8, se acreditarán los montos correspondientes a las tarjetas sociales.

23 de julio 2026 · 21:45hs
Este viernes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales. 

Este viernes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales. 

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el viernes se habilitan los saldos de las tarjetas sociales. Los fondos se acreditarán a las 8.

Sobre las tarjetas sociales

Además, desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

El cronograma de habilitación alcanza a todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.

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