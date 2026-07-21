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El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana

El juvenil de 18 años, nacido en Concepción del Uruguay, fue incluido por Rodolfo Arruabarrena en la lista de buena fe de Boca para enfrentar a O'Higgins.

21 de julio 2026 · 18:34hs
El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana

El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana

El crecimiento de Joaquín Piñeyro no se detiene. El juvenil nacido en Concepción del Uruguay fue incluido por Boca Juniors en la lista de buena fe para disputar la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile, una nueva muestra de la confianza que el club deposita en una de las grandes promesas de sus divisiones inferiores.

El delantero entrerriano de 18 años aparece con el dorsal 49 entre los futbolistas inscriptos por el entrenador Rodolfo Arruabarrena para afrontar el certamen continental. Si bien todavía no debutó oficialmente en la Primera División, su presencia en la nómina representa un nuevo paso en un proceso de crecimiento que viene sosteniendo desde hace varias temporadas en el predio de Ezeiza.

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La lista de buena fe reúne a varios juveniles que habitualmente entrenan con las categorías formativas y la Reserva, aunque también incluye a las principales figuras del plantel, entre ellas Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Alan Velasco y las tres nuevas incorporaciones: el arquero colombiano Álvaro Montero, el delantero Sebastián Villa y el defensor Leandro Lozano.

El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana

El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana

El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana

Para Piñeyro, la convocatoria tiene un significado especial. En abril de este año ya había sido incluido por Boca en la lista para disputar la Copa Libertadores, otro reconocimiento al nivel que mostró durante la temporada. Ahora vuelve a integrar una nómina internacional y continúa sumando experiencias que alimentan el sueño de llegar al debut en el equipo principal.

El atacante nacido en Concepción del Uruguay es considerado uno de los proyectos con mayor proyección dentro de las inferiores xeneizes. Durante los últimos meses fue protagonista con la Selección Argentina Sub-17, donde tuvo destacadas actuaciones en el Campeonato Sudamericano de la categoría y despertó elogios por su capacidad goleadora y movilidad en el frente de ataque.

Su evolución también quedó reflejada el año pasado, cuando recibió su primera citación para integrar la Reserva de Boca, un paso importante dentro de la estructura futbolística del club. Desde entonces continuó afianzándose en el predio de Ezeiza, donde siguió sumando minutos y consolidándose entre los juveniles que más atención generan de cara al futuro.

De esta manera, Piñeyro continúa acumulando señales positivas en una carrera que avanza a paso firme. A sus 18 años, el delantero uruguayense sigue escribiendo capítulos importantes en Boca Juniors y mantiene intacta la ilusión de convertirse en otro futbolista entrerriano surgido de Boca Predio que logre hacerse un lugar en la Primera División.

Lista de buena fe (Copa Sudamericana)

1- Álvaro Montero

2- Lautaro Di Lollo

3- Lautaro Blanco

4- Nicolás Figal

5- Leandro Paredes

6- Rodrigo Battaglia

7- Carlos Palacios

8- Tomás Belmonte

9- Milton Giménez

10- Tomás Aranda

11- Ángel Romero

12- Leandro Brey

13- Javier García

15- Williams Alarcón

16- Miguel Merentiel

17- Leandro Lozano

18- Milton Delgado

19- Leonel Flores

20- Alan Velasco

21- Kevin Zenón

22- Sebastián Villa

23- Camilo Rey Domenech

24- Dylan Gorosito

25- Santiago Ascacibar

26- Marco Pellegrino

27- Malcom Braida

28- Adam Bareiro

31- Gonzalo Márquez

32- Ayrton Costa

33- Lautaro Mendieta

34- Juan Cruz Payal

35- Franco Pérez

37- Gonzalo Gelini

39- Matías Calegari

40- Santiago Zampieri

42- Facundo Herrera

44- Rodrigo Bacidalupe

45- Silvio Ventos

46- Matías Satas

47- Fernando Rodríguez

48- Baltazar Blum

49- Joaquín Piñeyro

50- Dante González

51- Gian Gadiel Paoli

52- Juan Pussetto

53- Joaquín Ruiz

54- Kevin Ferreira

Cuándo juega Boca ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana

El Xeneize tendrá su cruce con los chilenos luego de quedar afuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores y un cambio de técnico en el medio. Además, podrá contar con sus tres refuerzos.

IDA: Jueves 23 de julio a las 21.30 en La Bombonera

VUELTA: Jueves 30 de julio a las 21.30 en Chile

Joaquín Piñeyro Boca Copa Sudamericana lista
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