El crecimiento de Joaquín Piñeyro no se detiene. El juvenil nacido en Concepción del Uruguay fue incluido por Boca Juniors en la lista de buena fe para disputar la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile, una nueva muestra de la confianza que el club deposita en una de las grandes promesas de sus divisiones inferiores.
El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana
El juvenil de 18 años, nacido en Concepción del Uruguay, fue incluido por Rodolfo Arruabarrena en la lista de buena fe de Boca para enfrentar a O'Higgins.
El delantero entrerriano de 18 años aparece con el dorsal 49 entre los futbolistas inscriptos por el entrenador Rodolfo Arruabarrena para afrontar el certamen continental. Si bien todavía no debutó oficialmente en la Primera División, su presencia en la nómina representa un nuevo paso en un proceso de crecimiento que viene sosteniendo desde hace varias temporadas en el predio de Ezeiza.
La lista de buena fe reúne a varios juveniles que habitualmente entrenan con las categorías formativas y la Reserva, aunque también incluye a las principales figuras del plantel, entre ellas Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Alan Velasco y las tres nuevas incorporaciones: el arquero colombiano Álvaro Montero, el delantero Sebastián Villa y el defensor Leandro Lozano.
El entrerriano Joaquín Piñeyro integra la lista de Boca para la Copa Sudamericana
Para Piñeyro, la convocatoria tiene un significado especial. En abril de este año ya había sido incluido por Boca en la lista para disputar la Copa Libertadores, otro reconocimiento al nivel que mostró durante la temporada. Ahora vuelve a integrar una nómina internacional y continúa sumando experiencias que alimentan el sueño de llegar al debut en el equipo principal.
El atacante nacido en Concepción del Uruguay es considerado uno de los proyectos con mayor proyección dentro de las inferiores xeneizes. Durante los últimos meses fue protagonista con la Selección Argentina Sub-17, donde tuvo destacadas actuaciones en el Campeonato Sudamericano de la categoría y despertó elogios por su capacidad goleadora y movilidad en el frente de ataque.
Su evolución también quedó reflejada el año pasado, cuando recibió su primera citación para integrar la Reserva de Boca, un paso importante dentro de la estructura futbolística del club. Desde entonces continuó afianzándose en el predio de Ezeiza, donde siguió sumando minutos y consolidándose entre los juveniles que más atención generan de cara al futuro.
De esta manera, Piñeyro continúa acumulando señales positivas en una carrera que avanza a paso firme. A sus 18 años, el delantero uruguayense sigue escribiendo capítulos importantes en Boca Juniors y mantiene intacta la ilusión de convertirse en otro futbolista entrerriano surgido de Boca Predio que logre hacerse un lugar en la Primera División.
Lista de buena fe (Copa Sudamericana)
1- Álvaro Montero
2- Lautaro Di Lollo
3- Lautaro Blanco
4- Nicolás Figal
5- Leandro Paredes
6- Rodrigo Battaglia
7- Carlos Palacios
8- Tomás Belmonte
9- Milton Giménez
10- Tomás Aranda
11- Ángel Romero
12- Leandro Brey
13- Javier García
15- Williams Alarcón
16- Miguel Merentiel
17- Leandro Lozano
18- Milton Delgado
19- Leonel Flores
20- Alan Velasco
21- Kevin Zenón
22- Sebastián Villa
23- Camilo Rey Domenech
24- Dylan Gorosito
25- Santiago Ascacibar
26- Marco Pellegrino
27- Malcom Braida
28- Adam Bareiro
31- Gonzalo Márquez
32- Ayrton Costa
33- Lautaro Mendieta
34- Juan Cruz Payal
35- Franco Pérez
37- Gonzalo Gelini
39- Matías Calegari
40- Santiago Zampieri
42- Facundo Herrera
44- Rodrigo Bacidalupe
45- Silvio Ventos
46- Matías Satas
47- Fernando Rodríguez
48- Baltazar Blum
49- Joaquín Piñeyro
50- Dante González
51- Gian Gadiel Paoli
52- Juan Pussetto
53- Joaquín Ruiz
54- Kevin Ferreira
Cuándo juega Boca ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana
El Xeneize tendrá su cruce con los chilenos luego de quedar afuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores y un cambio de técnico en el medio. Además, podrá contar con sus tres refuerzos.
IDA: Jueves 23 de julio a las 21.30 en La Bombonera
VUELTA: Jueves 30 de julio a las 21.30 en Chile