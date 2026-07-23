Argentinos Juniors logró una agónica victoria en Junín

En la primera fecha del campeonato, Argentinos Junios se impuso en un partidazo por 3 a 2 como visitante sobre Sarmiento.

Argentinos Juniors superó 3 a 2 a Sarmiento en Junín en un entretenido partido en el Estadio Eva Perón de la primera fecha del Torneo Clausura. El trámite fue intenso y con el marcador cambiante lo que le dio mucha emoción y con una definición agónica.

Al orillar la media hora el equipo local se puso en ventaja luego de un gran control de Pablo Magnín que la bajó de pecho y de primera asistió a Junior Marabel que se filtró entre tres rivales y definió ante la salida de Brayan Cortés.

Argentinos Juniors lo ganó en la última

En la segunda mitad el elenco de La Paternal consiguió la igualdad luego de una maniobra poco ortodoxa y media chilena forzada de Alan Lescano.

El conjunto dirigido por Nico Diez no se conformó con la igualdad y en una contra plasmó el segundo. Fue toda de Sebastián Prieto que se proyectó desde el fondo, mandó un centro rasante y tras una serie de rebotes capturó la pelota y firmó el segundo para Argentinos.

Con la ventaja del equipo visitante el partido se rompió ya que el local fue por el empate y su rival se replegó para salir de contra. Los conducidos por Facundo Sava consiguieron la igualdad luego de una rosca perfecta en el centro de Cristian Zabala y el cabezazo de Renzo Orihuela.

En la última del cotejo llegó el tercero de Argentino con un desborde por la izquierda de Diego Porcel cuyo zurdazo venció la resistencia de Mauricio Arboleda. Fue el tanto que decoró el resultado.