Un Boca con suplentes perdió un amistoso ante Ferro

Se jugó en el predio de Boca en Ezeiza y fue 1-0 para el conjunto de Caballito, que también jugó con suplentes.

Luego de comenzar su segundo ciclo con el pie derecho tras el buen triunfo ante Sarmiento, por Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena aprovechó el último fin de semana antes del inicio del Torneo Clausura para darles rodaje a todos los jugadores. En un amistoso disputado en su predio de Ezeiza, Boca perdió 1-0 ante Ferro, pero logró que el plantel entero llegue con minutos de juego al debut frente a Riestra, el próximo domingo.

La idea era que participaran la mayoría de los futbolistas que no habían disputado el duelo ante el conjunto de Junín el último jueves. Con la intención de tener a todos afilados para el inicio de un semestre en el que se definen todas las competencias , el Vasco apeló a una formación totalmente alternativa, pero con nombres importantes en cancha.

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El Xeneize se enfrentó a un Ferro que también usó una alineación suplente, ya que venía de ganarle 2-0 a Colón el viernes para afianzarse como líder absoluto de la Zona A de la Primera Nacional. Así y todo, el Verdolaga logró imponerse por 1-0 gracias al tanto de Emanuel Dening.

La formación suplente de Boca vs. Ferro, por un amistoso:

Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech; Kevin Zenón, Carlos Palacios, Ángel Romero; Milton Giménez. Ingresaron Gonzalo Gelini por Romero y Lautaro Blanco por Palacios.

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La formación suplente de Ferro vs. Boca, por un amistoso

Lucas Ruiz; Fernando Torrent, Matías Zubowicz, Misael Tarón, Sebastián Corda; Francisco Cuzzani, Gino Olguín, Gonzalo Castellani; Sebastián Pepe, Emanuel Dening y Jonathan Menéndez. Ingresaron Franco García, Santiago García, Tiago Esedín, Kitaro Paulichi e Ignacio Sarzynski.