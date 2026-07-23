Continúa el Programa de Formación en Patrimonio Cultural con un encuentro en Santa Elena

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, se desarrollará el 6 de agosto y está destinada a actores culturales de los departamentos La Paz, Feliciano y Federal.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos llevará adelante una nueva jornada del Programa de Formación en Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. El tercer curso estará destinado a la Región III del Consejo Provincial de Cultura, integrada por los departamentos La Paz, Feliciano y Federal, y se realizará el 6 de agosto, de 16 a 19, en el SUM de la Escuela Secundaria N° 14 "Maipú" de la ciudad de Santa Elena.

La capacitación tiene como objetivo fortalecer las herramientas de quienes trabajan en la identificación, preservación, gestión y puesta en valor del patrimonio cultural, además de promover el intercambio de experiencias entre los distintos actores de la región.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Santa Elena y forma parte de un programa que recorre diferentes localidades entrerrianas para generar espacios de formación y articulación entre los municipios y la Secretaría de Cultura.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa mediante un formulario online. La convocatoria está dirigida a trabajadores de museos, archivos, bibliotecas, áreas de cultura, gestores culturales, docentes y a todas las personas interesadas en la preservación del patrimonio cultural de Entre Ríos.