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Con dos golazos de Velasco y Flores, Boca venció a Sarmiento de Junín por los 16avos

Con el debut de Rodolfo Arruabarrena como DT Xeneize, Boca superó a Sarmiento de Junín 2 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

16 de julio 2026 · 22:01hs
Boca festejó en Rosario ante Sarmiento.

Copa Argentina

Boca festejó en Rosario ante Sarmiento.
Boca jugó en Rosario.

Copa Argentina.

Boca jugó en Rosario.

Boca Juniors dio un paso firme en la Copa Argentina al vencer por 2 a 0 a Sarmiento de Junín y sellar su clasificación a los octavos de final del certamen, donde tendrá un exigente cruce frente a Vélez. El encuentro también marcó el inicio oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente del conjunto de la Ribera. El partido se jugó en Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

El equipo Xeneize fue superior durante gran parte del encuentro. Desde el inicio asumió el protagonismo con la posesión del balón y buscó generar peligro principalmente por la banda derecha, donde el juvenil Leonel Flores, que hizo su debut oficial en Primera División, mostró personalidad y desequilibrio.

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Durante la primera mitad, Boca generó varias situaciones claras, aunque le faltó precisión para abrir el marcador. Santiago Ascacibar tuvo dos oportunidades inmejorables dentro del área que no pudo aprovechar, mientras que Milton Delgado y Lautaro Blanco también estuvieron cerca de convertir. Del otro lado, Sarmiento apenas inquietó con un remate de Santiago Salle que pasó por encima del travesaño.

Con el empate sin goles al descanso, Boca salió decidido a romper la igualdad en el complemento. Apenas a los cinco minutos, Milton Delgado recuperó una pelota en campo rival y habilitó a Alan Velasco, quien sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó junto a un palo, dejando sin respuestas al arquero Thyago Ayala para establecer el 1-0.

El gol le dio tranquilidad al conjunto de Arruabarrena, que continuó dominando el desarrollo del partido frente a un Sarmiento sin capacidad de reacción. El Verde intentó acercarse con un disparo de Salle que pasó muy cerca del palo derecho defendido por Leandro Brey, pero no logró inquietar seriamente.

La sentencia llegó a los 69 minutos. Lautaro Blanco avanzó por la izquierda y envió un centro rasante al área. Santiago Ascacibar dejó pasar inteligentemente la pelota y Leonel Flores apareció por el segundo palo para definir con un preciso remate cruzado y marcar el 2-0. El tanto tuvo un sabor especial para el juvenil, que convirtió en su estreno absoluto con la camiseta de Boca.

Sobre el final, el Xeneize incluso pudo ampliar la diferencia. Tras una gran jugada colectiva, Carlos Palacios asistió a Kevin Zenón, quien definió apenas desviado y desperdició la oportunidad del tercer gol.

Con una actuación sólida, Boca controló el trámite del encuentro, mostró momentos de buen fútbol y consiguió una victoria que le permite avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

Además del resultado, el debut goleador de Leonel Flores y la buena producción colectiva representan señales positivas para el comienzo del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, que arrancó con una clasificación y renovadas expectativas para lo que viene.

Ahora, Boca tendrá un nuevo desafío en la Copa Argentina cuando enfrente a Vélez, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Formación de Sarmiento confirmada

Titulares

  • (12) Thyago Ayala
  • (29) Thiago Santamaría
  • (44) Renzo Orihuela
  • (2) Juan Manuel Insaurralde
  • (77) Nicolás Pasquini
  • (19) Julián Contrera
  • (15) Cristian Zabala
  • (14) Mauricio Martínez
  • (33) Gabriel Díaz
  • (8) Santiago Salle
  • (27) Junior Marabel

Suplentes

  • (1) Iván Arboleda
  • (6) Gaston Arturia
  • (3) Lucas Suárez
  • (26) Yair Arismendi
  • (5) Manuel García
  • (23) Elián Giménez
  • (35) Facundo Alaggia
  • (21) Julián Mavilla
  • (11) Gastón González
  • (40) Brandon Márquez
  • (7) Pablo Magnín
  • (9) Diego Churín

Entrenador: Facundo Sava

21:30

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

  • (12) Leandro Brey
  • (17) Leandro Lozano
  • (4) Nicolás Figal
  • (32) Ayrton Costa
  • (3) Lautaro Blanco
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (19) Leonel Flores
  • (10) Tomás Aranda
  • (20) Alan Velasco
  • (16) Miguel Ángel Merentiel

Suplentes

  • (13) Javier García
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (26) Marco Pellegrino
  • (24) Dylan Gorosito
  • (27) Malcom Braida
  • (23) Camilo Rey Domenech
  • (15) Williams Alarcón
  • (7) Carlos Palacios
  • (21) Kevin Zenón
  • (11) Ángel Romero
  • (9) Milton Giménez

Boca Rosario Sarmiento Rodolfo Arruabarrena
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