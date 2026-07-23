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AURA inaugura una nueva muestra de arte contemporáneo entrerriano en Paraná

La muestra Refugios para la ausencia y el deseo reúne obras de Elena Salomón y Walter Musich, con curaduría de Paola Chiappella. La inauguración será este viernes 24 de julio, con entrada libre y gratuita

23 de julio 2026 · 18:54hs
AURA inaugura una nueva muestra de arte contemporáneo entrerriano en Paraná

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (AURA) inaugurará este viernes 24 de julio, a las 20, la muestra Refugios para la ausencia y el deseo, una de las propuestas seleccionadas en la convocatoria anual y federal del espacio. La apertura será en Alameda de la Federación 557, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

El Centro Experimental AURA presenta una nueva exposición de artistas entrerrianos

La exposición es una propuesta del Colectivo Refugio Mutante, integrado por los artistas Elena Salomón y Walter Musich, junto a la curadora Paola Chiappella. La muestra propone un diálogo entre las obras de ambos creadores a partir de temas como la memoria, el cuerpo, el espacio doméstico y la relación entre lo orgánico y lo tecnológico.

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Las producciones fueron desarrolladas a partir de distintos lenguajes y soportes, como el texto, la tela, el dibujo y los recursos digitales. Según la curaduría, las obras exploran los límites entre la presencia y la ausencia, el refugio y la transformación, generando un recorrido que invita a la reflexión.

La exposición será la primera de la temporada 2026 surgida de la convocatoria pública de AURA. Durante el año, el espacio también desarrollará talleres y actividades de mediación para acercar el arte contemporáneo a la comunidad.

AURA depende de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y fue creado con el objetivo de promover la producción artística de la provincia y ampliar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected] o seguir las novedades en Instagram a través de @aura.salaantequedaer.

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