Condenaron a 14 años de prisión a César Cepeda por abusar de sus sobrinas

César Cepeda fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra sus dos sobrinas. La Fiscalía pedía 19 años de cárcel. Está alojado en el penal de Victoria

César Cepeda fue condenado este jueves a cumplir 14 años de prisión. Así lo resolvió el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay y juez técnico, Dardo Tórtul. El hombre había sido declarado culpable por un jurado popular por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de sus dos sobrinas, menores de edad, en Lucas González, en el departamento Nogoyá.

Además, el magistrado dispuso la prórroga de la prisión preventiva que el condenado cumple en la Unidad Penal Nº 5 Gobernador Ramón Febre, de Victoria, hasta que la sentencia se torne ejecutoria. El hombre fue encontrado “culpable” por un jurado popular del delito menor incluido de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda.

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Un jurado popular declaró culpable de abuso a Cepeda.

El debate se desarrolló entre el 24 de junio y el 1 de julio pasados, en las instalaciones del Juzgado de Garantías de Nogoyá. Fue a puertas cerradas, conforme lo establece la normativa para los procesos por delitos contra la integridad sexual. Por el Ministerio Público Pupilar intervino el defensor público Gustavo Piquet. Por el Ministerio Público Fiscal hizo lo propio el fiscal Fernando Martínez. La defensa técnica del imputado la ejercieron los abogados Walter Martínez e Ignacio Martínez.

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La denuncia, en 2020

La denuncia formal contra Cepeda fue radicada el 1° de julio de 2020 por los padres de las menores, por hechos ocurridos en el departamento Nogoyá.

Los papás de dos niñas acusaron al tío de graves cargos de agresión a la integridad sexual de las menores. Cuando todo empezó las niñas tenían 3 y 6 años, respectivamente; hoy, 9 y 11 años. Tras transitar diversas instancias judiciales, la causa fue remitida a juicio por jurados a finales de octubre de 2025.

Tras la declaración de culpabilidad, la justicia entrerriana programó la audiencia de cesura donde el tribunal técnico recibirá los pedidos de pena de las partes y determinó los años de prisión que deberá cumplir César Roberto Cepeda por los delitos ratificados por el jurado. La Fiscalía había solicitado 19 años de cárcel. El juez le impuso 14.

Se trató del juicio por jurados número 166 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 10.746, que instauró este sistema de juzgamiento penal en la provincia