Pasión por el modelismo: se hará el fin de semana la exposición que ya es un clásico en Paraná

Barcos, aviones, tanques de guerra y figuras de ciencia ficción serán presentadas en una muestra de modelismo que atrae a grandes y chicos.

La 9ª Exposición de Modelismo y Coleccionistas a Escala se realizará en Paraná este sábado y domingo, de 11 a 20 horas, aunque el domingo podría finalizar un poco antes para facilitar el regreso de quienes llegan desde otras ciudades. Será en el Hotel Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea, ubicado en Belgrano 157. Como en cada edición, la entrada será libre y gratuita.

Habrá cientos de piezas, expositores de distintas provincias, colecciones únicas, recreaciones históricas y un espacio dedicado al universo de Star Wars.

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Detrás del evento hay una historia de perseverancia, pasión y trabajo voluntario para poder reunir a aficionados, familias y curiosos en torno a un hobby que combina historia, arte, paciencia y creatividad.

Guillermo Barreto, uno de los organizadores, contó a UNO que el proyecto nació casi como una aventura. “La ciudad no tenía ningún movimiento relacionado con este hobby. Con el otro organizador vimos que no había nada y dijimos: ‘Bueno, vamos a empezar a hacer algo’. Nos mandamos un poco de locos y organizamos la primera exposición”.

Aquella apuesta, impulsada únicamente por la pasión, terminó convirtiéndose en un encuentro esperado tanto por modelistas como por coleccionistas de diferentes puntos del país.

Hobby para todas las edades

Lejos de tratarse de una actividad reservada para especialistas, Guillermo aseguró que la exposición despierta interés en públicos muy diversos. “Le llama la atención a los chicos más pequeños y también a la gente grande. Hay desde aviones de los primeros tiempos de la aviación hasta naves espaciales de películas. Siempre hay algo que sorprende”, comentó.

La variedad es precisamente uno de los grandes atractivos del evento. Entre los expositores habrá maquetas de aviones, vehículos militares, barcos, figuras históricas, piezas cinematográficas y numerosas colecciones temáticas.

Se espera la participación de alrededor de 25 a 30 expositores provenientes de Paraná, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, quienes exhibirán entre 500 y 600 modelos a escala.

Organizar una muestra de estas características implica una importante logística, aunque sus responsables destacan que todo se realiza gracias al compromiso de quienes participan. “Todo es a pulmón”, resumió Guillermo.

El Hotel Círculo de Suboficiales cede el espacio y este es un aporte fundamental para que el encuentro pueda realizarse sin cobrar entrada. El resto depende del trabajo voluntario de los organizadores y de la colaboración de quienes apoyan la iniciativa.

Ese esfuerzo ha dado resultados: año tras año el público fue creciendo y la exposición comenzó a consolidarse dentro del calendario local. “Gracias a Dios cada vez va más gente. La gente se va enterando y el evento sigue creciendo”, afirmó el organizador.

Variedad de diseños

Aunque el modelismo suele asociarse principalmente con aviones o vehículos militares, la muestra se caracteriza por reunir expresiones muy diversas. En este marco, Guillermo recordó algunos de los hallazgos que sorprendieron en ediciones anteriores. “Una vez apareció un muchacho que hacía armas a escala completamente en papel. Eran impresionantes. También vino alguien con barcos construidos íntegramente en madera”, precisó.

Otro de los recuerdos más destacados fue la llegada de un coleccionista desde Chajarí: “Trajo una colección muy importante sobre Malvinas que nadie conocía. Se enteró casi de casualidad de la exposición y decidió venir con su esposa a pasar el fin de semana”, rememoró.

Esa espontaneidad es, justamente, una de las riquezas del encuentro: muchos aficionados trabajan durante años en silencio y encuentran en esta exposición la oportunidad de compartir por primera vez sus obras con el público.

Mucho más que coleccionar

Para Guillermo la exposición también cumple un rol social. “Hay mucha gente que colecciona o hace modelismo y no tiene dónde reunirse. Estos encuentros permiten compartir experiencias y ayudarse entre quienes recién empiezan”, dijo al respecto.

Pero además, consideró que el hobby representa una alternativa frente al uso permanente de las pantallas. “La idea también es sacar un poco a los chicos de las pantallas, que hagan cosas manuales y descubran otro mundo”, reflexionó.

El mensaje apunta a recuperar actividades que requieren investigación, paciencia, creatividad y trabajo artesanal.

Universo Star Wars

Uno de los sectores más convocantes volverá a estar dedicado a Star Wars. Habrá un espacio especialmente ambientado con figuras, maniquíes y réplicas de personajes, además de la presencia de dos androides muy conocidos por los fanáticos: R2-D2 y un droide B1, con los que el público podrá fotografiarse.

Guillermo, integrante de la comunidad internacional de fanáticos que realiza acciones solidarias inspiradas en la saga, explicó que en esta oportunidad participarán bajo el nombre de Starfan Paraná. “Lamentablemente no voy a poder usar el traje porque estoy organizando la exposición y tengo que estar pendiente de todo lo que pase”, adelantó.

Su creatividad se refleja en otro de sus grandes hobbies: la construcción de trajes inspirados en Star Wars utilizando materiales reciclados. “Los hago prácticamente todos con plástico que encuentro y otros elementos reciclados”, afirmó.

Un hobby que evolucionó

En su caso, el modelismo es una pasión que lleva casi cuatro décadas: a sus 51 años, reconoció que forma parte de su vida desde la infancia. “Empecé cuando tenía 12 años, o incluso un poco antes”, contó.

Hoy se dedica especialmente al modelado de figuras realizadas en masilla epoxi, una disciplina artesanal que exige numerosas horas de trabajo antes del proceso de pintura y terminación.

En este contexto, precisó que quienes comenzaron en el modelismo hace varias décadas recuerdan las dificultades para conseguir información. “Hoy es mucho más fácil. Cuando yo empecé, si conseguías una revista española ya era una suerte enorme, y en Paraná prácticamente no llegaba nada”, señaló Guillermo.

Al respecto, comentó que las fotografías, referencias históricas y detalles sobre uniformes o esquemas de pintura eran difíciles de obtener, por lo que muchas veces el aprendizaje dependía de publicaciones extranjeras o del intercambio entre aficionados.

Internet cambió radicalmente ese panorama, aunque el espíritu del hobby continúa siendo el mismo: investigar, aprender y construir.