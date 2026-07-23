Una multitud distinguió a Marcos Senesi en Concordia

El futbolista Marcos Senesi recibió el cariño por parte de la gente de Concordia, donde fue agasajado por integrar el plantel de la Selección Argentina.

Concordia vivió un momento de plena satisfacción y agradecimiento con la presencia de Marcos Senesi. El defensor de la Selección Argentina compartió una tarde con la gente. Pese a la tarde gris y al frío durante la tarde de ayer, el futbolista recibió el cariño de una verdadera multitud que se acercó a las puertas del palacio Municipal, donde se montó un escenario y desde allí el jugador pudo recibir el calor del público.

Muchos chicos pudieron tener de cerca a uno de los jugadores que defendió los colores de la selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, el surgido en las inferiores del Club Salto Grande pudo ser parte de los 90 minutos del partido contra Jordania por la fase de grupos, mientras que ingreso en la misma final del pasado domingo contra España en New Jersey.

Seguramente que por la mirada de muchos chicos, Senesi disfrutó de ese momento porque también lo habrá remontado a su época de la niñez cuando jugando para su Salto Grande se ilusionaba con algún día poder ser futbolista profesional y representar a su país en un torneo tan importante como un Mundial.

Camisetas y remeras de la Selección Argentina fueron el centro de los festejos para que el jugador les devuelva con una sonrisa el cariño de miles de personas que llegaron hasta la plaza 25 de Mayo, la misma que en cada victoria de Argentina era inundada por una multitud para celebrar.

“Agradecerles por estar acá a todos quienes están sufriendo por lo del temporal, sé que es una situación muy difícil para la ciudad y los alrededores, ojalá se pueda salir adelante muy pronto. Estoy muy contento de que estén todos acá, nunca me imaginé estar viviendo una situación como esta, volver a mi ciudad y que me reciban de esta manera es algo increíble y estoy totalmente agradecido con todos ustedes de que hayan venido”, comentó el concordiense ante miles de fanáticos.

Y agregó: “Nosotros en la Selección hemos visto todo lo que ha pasado acá con las celebraciones en Concordia, en toda la Argentina. Todo eso nos llega a nosotros. Fue algo increíble para mi ser de acá y ver todo lo que fueron las celebraciones, para mi es impagable el festejo que hubo en mi ciudad”.

Durante el encuentro también recibió el reconocimiento por parte de la Comisión Directiva del Club Salto Grande, donde comenzó su carrera deportiva ya que vivía a muy pocos metros de la institución. “Salto Grande para mi fue donde empecé a dar mis primeros pasos como jugador. Nunca lo pensé como profesionalmente, siempre lo tomé como para disfrutar del deporte, de jugar con amigos que todavía tengo más de 20 años de relación de amistad porque cada vez que vengo acá nos juntamos a tomar unos mates. Me generó el valor de representar a mi querida Concordia, de jugar torneos provinciales e inculcarnos tanto el respeto, como la disciplina”, expresó.

En su sesión de ayer jueves el Concejo Deliberante de Concordia declaró al jugador de 29 como Ciudadano Ilustre de Concordia, “no solo su trayectoria deportiva y su representación de la ciudad y el país en el máximo nivel competitivo internacional, sino también los valores de esfuerzo, disciplina y perseverancia que transmite a la comunidad”. Desde el cuerpo legislativo remarcaron que su figura representa un mensaje de esperanza para los jóvenes locales, demostrando que con dedicación es posible alcanzar el más alto rendimiento deportivo.

Senesi llegó el día martes a Concordia, donde compartió un grato momento con sus familiares y amigos, por lo que fue recibido como un verdadero ejemplo para muchos. Pese a que la estadía será corta, sin dudas que habrá recargado las energías suficientes para emprender un nuevo desafío en el viejo continente.

Marcos Senesi ya piensa en el Tottenham

Cabe destacar que el futbolista partirá en los próximos días rumbo a Inglaterra, ya que firmó contrato con Tottenham hasta junio de 2030 después de haber quedado libre del Bournemouth, donde disputó 128 partidos en cuatro temporadas. El ex San Lorenzo será nuevo compañero de Cristian Cuti Romero y podría integrar una dupla central junto a él.

Inicialmente, el jugador fue recibido por las autoridades locales y provinciales, donde también se lo valoró como un verdadero “embajador” de la ciudad, ya que se trató del primer futbolista concordiense en integrar el plantel del Seleccionado Mayor de fútbol en una Copa del Mundo.

Como se encargaron de describir desde la organización se trato de una celebración sencilla, emotiva y profundamente ciudadana en la que el jugador se la guardará para toda la vida, como aquel llamado que recibió del cuerpo técnico para incorporarse al plantel en Kansas, cuando disfrutaba de sus vacaciones en Londres y debido a la lesión de Leandro Balerdi, fue el elegido para sumarse a la lista de los 27 jugadores.