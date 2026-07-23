Revés judicial para acusado por el plan para "rescatar" en helicóptero al narco Alvarado: el vínculo con Entre Ríos

La Justicia anuló la falta de mérito de Daniel Guategui, acusado de coordinar desde Gualeguaychú la logística del fallido plan para extraer al narco de Ezeiza.

En una resolución que marca un giro significativo en uno de los intentos de fuga más cinematográficos de la historia criminal argentina, la Cámara Federal de Casación Penal decidió anular la "falta de mérito" que beneficiaba al piloto Daniel Ramón Guategui, de 71 años, conocido en Rosario del Tala. El sujeto está señalado por la fiscalía federal de ser una pieza clave en la logística del plan para "rescatar", mediante un helicóptero, al peligroso narcotraficante Esteban Lindor Alvarado del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza en marzo de 2023.

Según el fallo al que accedió UNO , fechado el 17 de julio, la decisión fue tomada de manera unánime por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, integrantes de la Sala IV de la Cámara. Con este fallo, los magistrados hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, dejando sin efecto la resolución de la Cámara Federal de La Plata que había permitido la libertad de Guategui, y ordenaron devolver el expediente para un nuevo pronunciamiento.

Esteban Lindor Alvarado, el narco que quiso escapar en helicóptero.

Gualeguaychú: la base de operaciones secreta

La investigación destaca a la ciudad de Gualeguaychú como el escenario fundamental donde se gestó la logística del escape. Según las pruebas recolectadas, el plan consistía en utilizar un helicóptero negro que despegaría desde una pista en una zona rural próxima a esa ciudad. Las autoridades obtuvieron coordenadas geográficas e imágenes satelitales que señalaban un aeródromo de agrofumigación con una pista de césped apta para aeronaves pequeñas.

Los investigadores de la Policía Federal Argentina constataron que los sospechosos realizaron movimientos preparatorios en Gualeguaychú. Se detectó que los involucrados visitaron un supermercado Carrefour ubicado en las inmediaciones del acceso a la ciudad, donde adquirieron elementos cruciales para la maniobra: guantes de látex y rollos de cinta de papel. La fiscalía sostiene que estos materiales se utilizaron para "plotear" o pintar la aeronave que se encontraba oculta en un hangar de la zona, propiedad de otro de los implicados.

Daniel Ramón Guategui, no era un actor secundario en esta trama. Dentro de la organización y en los chats de WhatsApp interceptados, se lo mencionaba bajo el alias de “el viejo”. De acuerdo con la acusación fiscal, Guategui cumplía un rol esencial como nexo entre el líder narco Esteban Lindor Alvarado y los responsables del aeródromo en Gualeguaychú. Su presencia en el lugar fue confirmada el 2 de marzo de 2023, cuando fue visto a bordo de un Chevrolet Cruze registrado a su nombre en el hangar donde se resguardaba el helicóptero. Concretamente, para la fiscalía, fue quien contactó a Andrés Donnet -hoy preso en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, en Buenos Aires- para alquilarle un hangar en cercanías de la ruta 136 en Gualeguaychú.

La fiscalía afirmó que Guategui no solo estaba al tanto de la operatoria, sino que participaba activamente en la coordinación entre Alvarado, sus personas de confianza y el piloto contratado para la extracción aérea, apodado “Lobo”. Aunque su detención se postergó inicialmente para no interferir con otra investigación de narcotráfico vinculada a Paraguay, finalmente fue procesado como coautor de los delitos de favorecimiento de evasión y contrabando agravado.

El intento de rescate tuvo dos momentos críticos. El primero, previsto para el 3 de marzo de 2023, se vio frustrado por allanamientos de rutina coordinados por la PROCUNAR en Ezeiza, lo que obligó a los criminales a abortar la misión ese día. Sin embargo, Alvarado no desistió y reprogramó la fuga para el viernes siguiente, el 10 de marzo, aprovechando que ese día los internos tenían acceso al campo de deportes.

Aquel 10 de marzo, el helicóptero efectivamente despegó. Alvarado, siguiendo el plan, salió al patio de la cárcel con una remera anaranjada debajo de su ropa para facilitar su identificación desde el aire. No obstante, por razones que aún forman parte de la investigación, la aeronave nunca llegó a la unidad penitenciaria. Fue hallada más tarde en un predio de un country club en Francisco Álvarez, partido de Moreno, con bidones de combustible y un teléfono celular que contenía los chats que terminaron de incriminar a la banda.

La Sala IV de Casación criticó duramente la decisión previa que había liberado a Guategui. Los jueces coincidieron con la Fiscal General Patricia Cisnero en que la falta de mérito se basó en una valoración fragmentada y parcial de la prueba. Con este escenario, la causa regresa a la Cámara Federal de La Plata para que se dicte un nuevo fallo acorde a los lineamientos de Casación.