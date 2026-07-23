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Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas

En la tarde de este jueves, tuvo lugar un violento accidente en la intersección de Avenida Belgrano y 28 de Mayo, en la ciudad de Chajarí.

23 de julio 2026 · 19:50hs
Una de las camionetas que chocó volcó tras el choque en Chajarí.

Chajarí al Día

Una de las camionetas que chocó volcó tras el choque en Chajarí.
Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas.

Chajarí al Día

Un violento accidente en Chajarí dejó una bebé con heridas.

En la tarde de este jueves, minutos antes de las 19, tuvo lugar un violento accidente en la intersección de Avenida Belgrano y 28 de Mayo, en la ciudad de Chajarí. El siniestro fue entre dos vehículos, por lo que uno quedó volcado y una bebé resultó con heridas.

Por calle Belgrano, de este a oeste, transitaba una camioneta y por 28 de Mayo, de sur a norte, hacia lo propio otra camioneta. Por razones que se tratarán de establecer, ambos rodados impactaron. Uno de ellos finalizó sobre la banquina y el otro, con sus ruedas hacia arriba.

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En una de las camionetas viajaba una bebé, la que fue trasladada al hospital Santa Rosa de Chajarí para recibir rápidamente las atenciones pertinentes, ya que presentaba un golpe en su cabeza.

Chajarí Accidente heridas
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