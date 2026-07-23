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Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

La policía dio a conocer las identidades de la mujer y la adolescente que murieron tras un choque entre una camioneta y un camión en la intersección de las rutas 14 y 18.

23 de julio 2026 · 09:37hs
Identificaron a las víctimas fatales del choque entre una camioneta y un camión en rutas 14 y 18

Diario Río Uruguay

La policía identificó a la mujer y la adolescente de 14 años que fallecieron como consecuencia de un grave siniestro vial en la tarde de este miércoles a la altura de la intersección de rutas 14 y 18, en la Autovía “José Gervasio Artigas” de Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 240, en el departamento Concordia, en el que colisionaron una camioneta y un camión.

De acuerdo con el informe de ampliación sobre el hecho, en la camioneta Renault Alaskan se desplazaban cuatro personas. El rodado era conducido por Cristian Maidana, de 49 años, integrante de la Prefectura Naval Argentina, quien resultó con heridas leves.

La Jefatura de Policía de Gualeguay investiga internamente lo sucedido.

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En el mismo vehículo viajaba la menor Agustina Maidana, de 14 años, quien también sufrió lesiones de carácter leve.

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Las víctimas

El siniestro dejó como saldo lamentable el fallecimiento de dos de los ocupantes. En el lugar del accidente se constató el deceso de Silvia Raquel Lucca, de 49 años.

Por su parte, el menor Lucas Valentín Maidana, de 13 años, fue trasladado de urgencia al hospital “Delicia Concepción Masvernat”, donde falleció durante su ingreso debido a las severas lesiones sufridas.

El parte médico precisó que el deceso del menor se produjo a causa de un "trauma grave por lesión cortante en región frontal con pérdida de masa encefálica y hundimiento de cráneo". Los dos sobrevivientes y el joven fallecido habían sido derivados previamente hacia el centro asistencial.

Víctimas Camión Camioneta
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