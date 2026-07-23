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Belgrano derrotó agónicamente a Rosario Central por el Torneo Clausura

El actual campeón Belgrano ganó 2-1 a los Canallas por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, encuentro correspondiente a la Zona B.

23 de julio 2026 · 21:35hs
Belgrano festejó de local ante Central.

Belgrano festejó de local ante Central.

El campeón salió a la cancha. Belgrano de Córdoba lució la primera estrella de su historia, la que le ganó a River Plate en la final del Torneo Apertura, y venció 2-1 a Rosario Central en Córdoba.

En el comienzo el elenco local fue más y antes de los diez minutos pudo abrir el marcador con disparos al arco como el de Lucas Zelarayán que tuvo destino de arco, pero se desvió en un rival.

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Recién antes de la media hora el Canalla tuvo una posibilidad con un tanto de Julián Fernández que fue anulado por posición adelantada y se comprobó en el trazado de líneas.

El Pirata controló el mediocampo y la clave estuvo por su sector izquierdo. Con precisión y toques generó más peligro y Franco Vázquez exigió a Jeremías Ledesma.

Fue a los 35 minutos que el conjunto cordobés abrió el marcador con un golazo. Zelarayán metió un cambio de frente de izquierda a derecha, Emiliano Rigoni la bajó de primera y se la dio a Nicolás Fernández que hizo una pared con el Mudo Vázquez y su devolución a Uvita Fernández terminó con el 1-0.

En el complemento Central reaccionó y jugó en el campo rival. Generó llegadas y tuvo una con un remate de Vicente Pizarro que el arquero Manuel Vicentini la mandó al tiro de esquina.

Iniciado el último cuarto de hora el equipo rosarino consiguió la igualdad. Luego de un tiro de esquina Gastón Ávila ganó de arriba y Julián Fernández tuvo revancha en un grito que se hizo esperar por la intervención del VAR por una supuesta posición adelantada que no fue ya que Rigoni habilitó al punta.

En el final Belgrano, empujado por su gente, fue por el segundo y lo concretó con otro tanto de alta factura tras un tiro de media distancia del ingresado Francisco González Metilli.

Lo que viene para Belgrano y Central

En la próxima fecha Rosario Central recibirá a Racing el martes desde las 21.15 y Belgrano visitará a Tigre el miércoles 5 de agosto.

Belgrano Rosario Central Torneo Clausura
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