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Boca publicó el parte médico de los cinco lesionados que no estarán ante O'Higgins por Copa Sudamericana

El Departamento Médico del Xeneize dio a conocer el diagnóstico de los futbolistas que no estarán a disposición de Rodolfo Arruabarrena para el duelo de ida de los playoffs del certamen continental.

22 de julio 2026 · 17:49hs
Boca publicó el parte médico de los cinco lesionados que no estarán ante OHiggins por Copa Sudamericana

Boca publicó el parte médico de los cinco lesionados que no estarán ante O'Higgins por Copa Sudamericana

Otra vez las lesiones vuelven a azotar al plantel de Boca en el inicio de un semestre. En este caso son cinco los futbolistas que, por diferentes problemas físicos, no pudieron formar parte de la convocatoria para el duelo ante O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Departamento Médico del club dio a conocer el parte médico de cada uno.

Leandro Lozano, el único de los que iba a ser titular,sufrió una distensión en el músculo semimembranoso izquierdo en la práctica del martes. El lateral uruguayo que arribó este mercado procedente de Argentinos Juniors debió abandonar el entrenamiento y, tras realizarse estudios, se conoció que padece esta leve lesión. Al no ser un desgarro, podría regresar a la actividad de cara al partido de vuelta o, en su defecto, para la tercera fecha del Torneo Clausura ante Newell's en Rosario.

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Quien sí se desgarró fue Milton Giménez. El centrodelantero posee una lesión grado II en el aductor derecho, por lo que estará de baja al menos tres semanas. Esta posición le genera un dolor de cabeza a Rodolfo Arruabarrena, ya que tampoco puede contar con Adam Bareiro, quien arrastra una discopatía lumbar y su fecha de regreso es indefinida.

Por este motivo, el Vasco ya le solicitó a la dirigencia comandada por Juan Roman Riquelme contratar un nueve en este mercado de pases. Los nombres que hoy pican en punta son David Romero, de Tigre, y Luciano Gondou, quien se encuentra en el Zenit ruso. Por ambos se iniciaron las conversaciones pero aún no hubo ofertas.

Boca publicó el parte médico de los cinco lesionados que no estarán ante O'Higgins

Completan la lista Tomás Belmonte, con un esguince leve en su tobillo derecho, y Carlos Palacios, con una sobrecarga en el músculo pectíneo izquierdo. El chileno, que jugó sus primeros minutos en el año en la victoria por 2 a 0 ante Sarmiento por Copa Argentina, volvió a padecer un problema físico que lo dejará afuera de, al menos, un partido. En ambos casos son lesiones leves y se estima que podrían estar para el partido de vuelta ante O'Higgins.

Si se cuentan las lesiones a largo plazo, las bajas de Boca ascienden a siete ya que Agustín Marchesín sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en abril y podría regresar a las canchas recién en 2027; mientras que Rodrigo Battaglia continúa recuperándose de la tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles, lesión que provocó que fuera intervenido quirúrgicamente.

Con esta gran cantidad de bajas, el Xeneize afrontará el duelo ante el conjunto chileno con un Dylan Gorosito que disputará su tercer partido en la Primera y sin centrodelanteros puros en el banco.

Leandro Lozano, reciente incorporación, será baja

Boca publicó el parte médico de los cinco lesionados que no estarán ante O'Higgins por Copa Sudamericana

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Boca Médico Copa Sudamericana Rodolfo Arruabarrena
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