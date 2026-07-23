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Paraná: accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David

Este jueves por la noche se produjo un accidente de tránsito en calle Miguel David de Paraná, el siniestro dejó tres lesionados y dos de ellos fueron derivados.

23 de julio 2026 · 22:13hs
Se produjo un accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David de Paraná. 

Se produjo un accidente de tránsito con lesionados en calle Miguel David de Paraná. 

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió a un accidente de tránsito ocurrido sobre calle Miguel David, en la ciudad de Paraná.

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Datos del accidente en Paraná

Al arribar al lugar, la dotación de bomberos constató que había tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. De inmediato se realizaron tareas de asistencia y primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia.

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Posteriormente, el personal sanitario dispuso el traslado de la menor al Hospital Materno Infantil San Roque, mientras que otro de los lesionados fue derivado al Hospital San Martín para una mejor atención.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría Decimotercera, realizando tareas de prevención y resguardo de la escena.

Paraná Accidente de tránsito lesionados
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