Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Por la sexta jornada del Apertura 2026, Boca buscará cambiar la imagen ante Racing. Se juega en La Bombonera a las 20.

Con el recuerdo fresco de la semifinal del Clausura, Boca y Racing se miden este viernes desde las 20 en La Bombonera, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. El Xeneize buscará cambiar la imagen tras dos pálidas presentaciones ante Vélez y Platense, mientras que la Academia intentará continuar con la senda positiva que trajeron las victorias frente a Argentinos Juniors y Banfield. Todo lo que tenés que saber del clásico que dirigirá Leandro Rey Hilfer.

El empate sin goles frente a Platense profundizó el mal momento de un Boca que se fue silbado por sus hinchas , que arrastraban el disgusto por las derrotas decepcionantes frente a Estudiantes y Vélez como visitante. Con siete puntos, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda marcha séptimo en la Zona A . Una victoria en el clásico será fundamental para retomar la confianza y para acercarse a los puestos de vanguardia, tanto en su grupo como en la tabla anual.

Leandro Paredes está descartado para este partido debido a un esguince en su tobillo derecho que lo tiene a maltraer hace algunos meses. En concordancia con el cuerpo técnico, el capitán decidió descansar para que la situación no se agrave en el futuro. Además, podría haber algunos cambios de índole táctico. Edinson Cavani tiene chances de ser titular, mientras que Juan Barinaga y Lautaro Di Lollo podrían dejar sus lugares debido al bajo rendimiento que vienen mostrando en los últimos partidos.

Este encuentro será determinante para un Sifón que se encuentra en la cuerda floja. Aquella derrota en la semifinal del Clausura frente a la Academia del pasado 7 de diciembre supuso un antes y un después en la relación del hincha con el entrenador. Desde entonces es mirado de reojo y los últimos malos resultados, sumados al pálido rendimiento del equipo, provocaron que su continuidad se ponga en duda. Para colmo, el morbo de su pasado en el club de Avellaneda, donde fue campeón y es muy querido.

Racing, por su parte, viene de dos triunfos que le dieron aire tras un comienzo del Apertura en el que cosechó tres derrotas. Cortó la hemorragia en su casa ante Argentinos Juniors y se impuso con autoridad el fin de semana pasado en cancha de Banfield. Estas dos victorias lo impulsaron hasta el noveno lugar de la Zona A, un puesto por debajo de la zona de clasificación.

Gustavo Costas tiene todo prácticamente definido para visitar al Xeneize. La única duda pasa por el mediocampo, zona en la que Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini se debaten un lugar.

En la semifinal previamente mencionada, la Academia cortó una racha de seis partidos sin ganar en La Bombonera. Más allá de que sus visitas al Alberto J. Armando no fueron fructíferas en los últimos años, el historial reciente lo favorece: ganó ocho de los últimos 18 partidos y levantó dos títulos ante el Xeneize: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

La posible formación de Boca vs. Racing, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt , Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal , Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda,

La posible formación de Racing vs. Boca, por el Torneo Apertura

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez , Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Los datos de Boca vs. Racing, por el Torneo Apertura