Boca empató sin goles ante Racing en una Bombonera caliente

Por la fecha número 6 del Torneo Apertura, el Xeneize igualó 0 a 0 con La Academia en La Bombonera. Edinson Cavani fue titular en Boca.

Boca y Racing igualaron 0-0 este domingo en La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En un clásico intenso y friccionado, el local buscó con Cavani y Merentiel, la visita respondió en el complemento y Marchesín sostuvo el empate en el tramo final.

Boca Juniors y Racing Club igualaron sin goles al cabo del primer tiempo en La Bombonera, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. La etapa inicial estuvo marcada por la fricción, las imprecisiones y la falta de claridad en los metros finales.

El conjunto local, con Edinson Cavani y Miguel Merentiel como dupla ofensiva, intentó imponer condiciones desde el arranque con envíos largos y juego directo. Sin embargo, le costó generar situaciones limpias ante una Academia bien plantada en la mitad de la cancha.

A los 8 minutos se produjo la primera acción polémica: Cavani recibió un pisotón de Santiago Sosa y reclamó infracción ante el árbitro Leandro Rey Hilfer, quien dejó seguir. Cuatro minutos más tarde, el propio Sosa fue amonestado tras reiterar infracciones sobre Tomás Belmonte, en un duelo que empezó a caldearse en el mediocampo.

Racing mostró mayor rebeldía en pasajes aislados. A los 22 minutos llegó el primer remate al arco: Matko Miljevic probó desde afuera del área, el disparo se desvió en un rival y terminó en córner. El volante fue protagonista también de un cruce con Ayrton Costa a los 18, que derivó en amonestaciones para ambos.

La ocasión más clara del primer tiempo fue para Boca a los 32. Miguel Merentiel aprovechó un error de cálculo de Facundo Cambeses y devolvió la pelota al área chica. Cuando Ayrton Costa se relamía para empujarla a la red, Santiago Sosa alcanzó a despejar sobre la línea y evitó el gol.

En el cierre, Adrián Maravilla Martínez vio la amarilla por una infracción sobre Costa, en otro capítulo de un partido áspero y disputado. Hubo más pelotazos largos que asociaciones y escasas llegadas de riesgo.

Así, el clásico se fue al descanso 0-0, con mucha intensidad, varias tarjetas y una deuda pendiente en juego y profundidad.

Segundo tiempo

En el complemento, Boca Juniors y Racing Club sostuvieron la tensión de un clásico que siguió siendo más friccionado que jugado. La Academia movió primero el banco: en el arranque ingresó Franco Pardo por Marcos Rojo, en busca de mayor solidez defensiva.

La segunda mitad arrancó con una imagen poco habitual: a los 48 minutos, Lautaro Di Lollo registró el primer disparo al arco del Xeneize en toda la noche. El defensor se desprendió tras un córner y sacó un derechazo dentro del área que se fue muy desviado, reflejo de la falta de puntería y claridad.

Con el correr de los minutos, el trámite se hizo de ida y vuelta, aunque sin demasiadas luces. A los 57, Racing intentó atacar a espaldas de los laterales, mientras Boca buscó a Cavani para que retrocediera unos metros y enlazara juego. Gustavo Costas profundizó las variantes a los 61: Matías Zaracho y Adrián Fernández reemplazaron a Matko Miljevic y Tomás Conechny. Del otro lado, Gonzalo Gelini y Ángel Romero ingresaron por Williams Alarcón y Miguel Merentiel.

La más clara llegó a los 76. Santiago Solari aprovechó una desatención de Marcelo Weigandt, se filtró solo por derecha y definió cruzado. La pelota se fue apenas ancha, pegada al travesaño, en lo que fue la ocasión más nítida del partido. Dos minutos después, Edinson Cavani dejó la cancha en medio de silbidos y fue reemplazado por Iker Zufiaurre.

El tramo final tuvo a Racing más decidido. A los 86, Adrián Fernández sacó un remate cruzado que encontró una gran respuesta de Agustín Marchesín, quien desvió al córner. En la jugada siguiente, Santiago Ascacíbar salvó sobre la línea con un cabezazo y, en la continuidad, el arquero volvió a intervenir ante otro intento sin demasiada potencia.

Franco Pardo vio la amarilla a los 74 por cortar un avance de Milton Delgado, en un cierre caliente. Así, el clásico se consumió sin goles, pero con un desenlace vibrante que tuvo a Marchesín y Ascacíbar como sostenes de un empate trabajado en La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La formación de Boca vs. Racing

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón y Tomás Belmonte; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda,

La formación de Racing vs. Boca

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.