La repudiable frase de Macri sobre Maradona

Mauricio Macri recordó su convivencia con Maradona en Boca. “Estaba tan mal de sus adicciones que no podía patear ni los penales”, disparó.

23 de febrero 2026 · 12:35hs
Mauricio Macri recordó su convivencia con Maradona en Boca. "Estaba tan mal de sus adicciones que no podía patear ni los penales"

Mauricio Macri recordó su convivencia con Maradona en Boca. “Estaba tan mal de sus adicciones que no podía patear ni los penales”, disparó.

Mauricio Macri lanzó polémicas declaraciones sobre Diego Maradona durante una entrevista en La Fábrica del Podcast. “Tuve una convivencia muy traumática”, afirmó sobre la época en la que integraba el plantel de Boca como futbolista mientras era presidencia en la institución.

El expresidente de la entidad de La Ribera recordó cuando el ídolo xeneize erró cinco penales consecutivos durante el Torneo Clausura 1996 y destacó que “estaba tan mal con sus adicciones que el tipo ya no podía patear ni siquiera un penal”. Además, agregó: “Quiso ser técnico y le dije que no, porque no estaba en condiciones”.

¿cuando volvera a jugar patronato por la primera nacional?

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Rowing cerró la fase regular con una victoria. 

Liga Nacional: Rowing y Echagüe conocen a sus próximos rivales

Con respecto a cómo manejó esas situaciones, Macri fue contundente. “Nunca me enojé, porque él fue tratado como un Dios y es imposible que no tuviese esas actitudes con todo el estímulo que recibía. Una vez me dijo incluso que él estaba ´entre Dios y los hombres”, manifestó.

Nota relacionada: Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

“Hay que hacer lo correcto y no lo conveniente, y yo hacía que se respeten las reglas y eso me llevó a un conflicto”, deslizó el expresidente. En tanto, añadió: “También era mi ídolo, moría por él. Estaba con cara de serio, pero por dentro quería abrazarlo y sacarme muchas fotos más”.

Maradona DT del Xeneize, el sueño que no se cumplió

Sobre la intención de Maradona de ser el entrenador de Boca cuando se fue Héctor Veira, Macri se encargó de explicar cómo fue la situación. “Yo soñaba con que fuese el director técnico del equipo, pero primero tenía que hacerse cargo de su problemita y resolverlo”, remarcó.

“Él no podía garantizar donde iba a amanecer al día siguiente”, contó en relación a los motivos que lo llevaron a descartarlo como alternativa para reemplazar al Bambino. Finalmente, sostuvo: “Había sido jugador del plantel seis meses atrás y venía a un entrenamiento, pero faltaba a cuatro”.

Con la llegada de Carlos Bianchi y la historia ya sabida, Macri cerró con una contundente frase. “Si Maradona hubiese sido el técnico de Boca en ese momento, no había ninguna posibilidad de ganar dos copas del mundo, Libertadores y conseguir esos 17 títulos. Eso se logra con reglas”, concluyó.

Las críticas a la gestión Riquelme en Boca

Por otro lado, Macri criticó la gestión del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme. “Se cree más importante que el club y cuando eso pasa todo se va al demonio”, disparó.

Además, agregó: “El fútbol te enseña que nadie gana algo solo. Necesitás 11 jugadores, un técnico, un cuerpo directivo y todos pensando en la misma dirección con la institución por encima de todo”.

El propio Macri alertó sobre el riesgo que se corre. ”El que se cree más importante, destruye todo. Se sabe que le pide a la barra que le baje una bandera. Yo nunca hice eso cuando había ganado 17 títulos. Lo que uno hace lo hace por Boca y no para que todo el mundo te haga reverencias”, indicó.

