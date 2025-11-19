Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Tras cumplir con su fecha de sanción, Di Lollo retornará en lugar de Figal. La otra novedad será el regreso de Milton Giménez, aunque el DT deberá definir.

Boca, con la vuelta de Lautaro Di Lollo y una duda para recibir a Talleres

Boca se quedó con el Grupo A del Torneo Clausura y espera a Talleres para afrontar los octavos de final. Para esta primera instancia de playoffs, Claudio Úbeda contará con el regreso de Lautaro di Lollo y volverá a apostar por el doble 9, con la vuelta de Milton Giménez. La duda es por quién ingresará el delantero.

El Sifón había decidido cuidar al ex-Banfield, que llegó a la fecha 16 al límite de amarillas. Eso le permitió adelantar a Exequiel Zeballos y darle minutos como titular a Ander Herrera , con una fisionomía de equipo muy distinta a la habitual. Ahora volverá el goleador, por lo que nuevamente habrá un retoque táctico.

El dilema que tiene que resolver el DT es si apuesta por la continuidad del español, que le brindaría mayor control y juego interno, o si mantiene a Carlos Palacios, con más desequilibrio ofensivo y más despliegue físico. El entrenamiento táctico de este jueves servirá para definirlo.

Boca contará con el regreso de Lautaro Di Lollo

La vuelta de Di Lollo, en cambio, es más simple. Si bien Nicolás Figal mostró su solidez habitual, el pibe de 21 años se adueñó del puesto tras un gran segundo semestre y ahora, tras cumplir la fecha de sanción, volverá a la titularidad.

El resto del once no tendría novedades. Aunque la diferencia, sobre todo de estilo, entre Ander Herrera y Carlos Palacios sea considerable, Úbeda tiene definidos a 10 de los 11 titulares que ante Talleres irán en búsqueda del pasaje a cuartos de final del Torneo Clausura.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Talleres