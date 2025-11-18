Uno Entre Rios | Ovación | Conmebol

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

El ente regulador del deporte a nivel sudamericano podría introducir un nuevo formato que permitiría la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay.

18 de noviembre 2025 · 18:55hs
Conmebol analiza introducir una Liga de Naciones que funcione a modo de Eliminatoria para el próximo Mundial de 2030. Dicho torneo contará como título oficial para el ganador, además de que habrá premios económicos. Tanto Argentina como Uruguay y Paraguay, selecciones que ya están clasificadas a la cita mundialista porque albergarán los primeros partidos de la misma, igualmente podrán participar en este nuevo torneo.

Esto responde a la necesidad de no reducir la cantidad de partidos para cada selección en Eliminatorias, ya que cada una juega nueve partidos como local y los mismos son una fuente de ingresos claves por derechos de transmisión. Al organizar una Eliminatoria normal, habrá tres participantes menos, por lo cual se disputarían menos partidos en campo propio de cada país.

Conmebol analiza crear una Copa de Naciones

De esta manera, Conmebol planea hacer una nueva competición para que ningun elenco nacional pierda la posibilidad de ganancias por derechos de TV. La decisión se tomará post Mundial 2026 aunque de momento, el proyecto se encuentra en una fase inicial. Tampoco se definió qué cantidad de dinero se llevará el ganador. Solo se sabe que el vencedor sumará una estrella más a su palmarés y un trofeo para sus vitrinas.

LEER MÁS: River inició gestiones para contratar a Luciano Gondou

El modelo está inspirado en las Eliminatorias para el Mundial Femenino de 2027, en las que Sudamérica juega una especie de Torneo o Liga de Naciones, que otorga dos boletos directos para los dos primeros, mientras que el tercero y cuarto disputarán un repechaje intercontinental y no entre sí.

