Uno Entre Rios | Ovación | Miguel Merentiel

Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica

Merentiel sufrió una pequeña lesión en el sóleo y confía en que podrá llegar al cruce del próximo jueves en La Bombonera ante los chilenos.

23 de mayo 2026 · 16:38hs
Miguel Merentiel titular en Boca.

Miguel Merentiel titular en Boca.

Los estudios arrojaron que Miguel Merentiel está desgarrado. Una lesión que lo obliga a parar la pelota y perderse varios partidos. Pero como Boca está a las puertas de una noche clave el próximo jueves contra la Universidad Católica, que definirá su futuro en la Copa Libertadores 2026, no se la quiere perder y Claudio Úbeda no se anima a descartarlo.

Merentiel, pieza clave

La Bestia, que venía de marcar un gol en el último empate 1-1 contra Cruzeiro (también hizo otro agónico, pero el árbitro Jesús Valenzuela se lo anuló por una mano previa de Milton Delgado) y no había participado de la práctica del último viernes por precaución, padece una lesión en el sóleo de una de sus piernas que no le permite brindarse al 100% en el campo de juego.

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Más allá de las molestias persistentes, el uruguayo asegura sentirse bien y el cuerpo médico reconoce que es una ruptura muscular pequeña, por lo que pondrá en marcha una recuperación a contrarreloj y se moverá entre algodones para llegar al cierre de la fase de grupos.

Para el Xeneize, es su carta goleadora (seis tantos y dos asistencias en 20 partidos de esta temporada) y un titular indiscutido. Úbeda ya no quiere más bajas sensibles en el frente de ataque, después de lo que fue el doble desgarro de Adam Bareiro en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo durante la eliminación contra Huracán en el Torneo Apertura

Tercero del Grupo D con siete puntos, Boca necesita de un triunfo ante el conjunto chileno, líder con 10, para avanzar a los octavos de final de la Libertadores. En caso de que Merentiel no esté en condiciones, el entrenador deberá emparchar la delantera y todo indica que Exequiel Zeballos sería el acompañante a Milton Giménez. A su favor juega el tiempo, ya que el encuentro recién será el próximo jueves, desde las 21.30, y tendrá casi una semana para recuperar físicamente al charrúa

Miguel Merentiel Boca Universidad Católica
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