Los estudios arrojaron que Miguel Merentiel está desgarrado. Una lesión que lo obliga a parar la pelota y perderse varios partidos. Pero como Boca está a las puertas de una noche clave el próximo jueves contra la Universidad Católica, que definirá su futuro en la Copa Libertadores 2026, no se la quiere perder y Claudio Úbeda no se anima a descartarlo.
Merentiel se desgarró en Boca pero no se quiere perder el partido clave contra Universidad Católica
Merentiel sufrió una pequeña lesión en el sóleo y confía en que podrá llegar al cruce del próximo jueves en La Bombonera ante los chilenos.
Merentiel, pieza clave
La Bestia, que venía de marcar un gol en el último empate 1-1 contra Cruzeiro (también hizo otro agónico, pero el árbitro Jesús Valenzuela se lo anuló por una mano previa de Milton Delgado) y no había participado de la práctica del último viernes por precaución, padece una lesión en el sóleo de una de sus piernas que no le permite brindarse al 100% en el campo de juego.
Más allá de las molestias persistentes, el uruguayo asegura sentirse bien y el cuerpo médico reconoce que es una ruptura muscular pequeña, por lo que pondrá en marcha una recuperación a contrarreloj y se moverá entre algodones para llegar al cierre de la fase de grupos.
Para el Xeneize, es su carta goleadora (seis tantos y dos asistencias en 20 partidos de esta temporada) y un titular indiscutido. Úbeda ya no quiere más bajas sensibles en el frente de ataque, después de lo que fue el doble desgarro de Adam Bareiro en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo durante la eliminación contra Huracán en el Torneo Apertura
Tercero del Grupo D con siete puntos, Boca necesita de un triunfo ante el conjunto chileno, líder con 10, para avanzar a los octavos de final de la Libertadores. En caso de que Merentiel no esté en condiciones, el entrenador deberá emparchar la delantera y todo indica que Exequiel Zeballos sería el acompañante a Milton Giménez. A su favor juega el tiempo, ya que el encuentro recién será el próximo jueves, desde las 21.30, y tendrá casi una semana para recuperar físicamente al charrúa