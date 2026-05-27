Paraná afina los detalles para recibir el sóftbol de los Juegos Suramericanos 2026

Se realizó una trascendental jornada de evaluación técnica en las instalaciones del Estadio Cargnel con miras a los Juegos Suramericanos 2026.

La cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzó y Paraná se prepara para ser una de las sedes protagonistas de la máxima cita deportiva del continente. En ese marco, el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel, de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS), fue escenario de una importante inspección técnica encabezada por autoridades de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y de la Confederación Panamericana de Sóftbol, en una jornada clave para la organización del certamen.

La capital entrerriana tendrá la responsabilidad de albergar las competencias de sóftbol masculino y femenino durante los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná. El evento reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países y contará con 60 disciplinas deportivas, muchas de ellas clasificatorias para los próximos Juegos Panamericanos.

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En ese contexto, el diamante de la APS recibió la visita oficial del presidente de WBSC Américas, Tommy Velázquez, máxima autoridad continental de la disciplina, quien llegó acompañado por representantes de Odesur y funcionarios vinculados a la organización de los Juegos. También participó el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, junto a dirigentes locales y responsables de la infraestructura deportiva.

El objetivo principal de la recorrida fue realizar la evaluación técnica reglamentaria del estadio para verificar el estado general de las instalaciones, los accesos, los servicios y todos los requerimientos que exige una competencia internacional de primer nivel.

Paraná llega a esta instancia respaldada por una extensa trayectoria en la organización de torneos internacionales y por ser considerada la Capital Nacional del Sóftbol. El estadio Nafaldo Cargnel, reconocido a nivel mundial por su infraestructura y por haber sido sede de importantes campeonatos internacionales, vuelve a colocarse en el centro de la escena continental.

Palabra de la autoridad

El presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, Fabián Medina, destacó la relevancia de la visita técnica y el compromiso que existe para que el escenario llegue en las mejores condiciones al evento.

“Con miras a los Juegos Suramericanos, que son organizados por la provincia de Santa Fe y que en la ciudad de Paraná se va a desarrollar la actividad deportiva de sóftbol en las categorías masculina y femenina durante septiembre del próximo año, recibimos la visita técnica de la máxima autoridad del sóftbol en América”, señaló.

Medina resaltó además la presencia del titular de WBSC Américas y de las autoridades deportivas provinciales y regionales, quienes recorrieron cada uno de los sectores del estadio para evaluar los aspectos organizativos y operativos.

“Lógicamente todos sabemos que el estadio reúne las condiciones para desarrollar competencias internacionales, pero siempre hay que trabajar para llegar en óptimas condiciones a un evento de esta magnitud. La visita permitió analizar todos los detalles y proyectar las mejoras necesarias para recibir a las delegaciones de la mejor manera”, explicó.

Entre las principales intervenciones previstas para los próximos meses, la APS avanzará en una serie de trabajos orientados a modernizar y optimizar las instalaciones. Según indicó Medina, una de las obras más importantes será el recambio total del sistema de iluminación del campo de juego por tecnología LED, una mejora que permitirá cumplir con los estándares internacionales exigidos para las transmisiones y competencias nocturnas.

Además, se realizará el acondicionamiento de la sala destinada a los oficiales de la WBSC Américas, junto con tareas generales de mantenimiento y puesta en valor de distintos espacios complementarios del estadio.

Las obras también contemplarán mejoras en áreas operativas, sectores de servicios y espacios destinados a deportistas, árbitros y autoridades, buscando garantizar una experiencia acorde a un certamen de alcance continental.

La capital del sóftbol y ahora con los Juegos Suramericanos

La elección de Paraná como sede del sóftbol no es casual. La ciudad se ha consolidado durante décadas como uno de los principales polos de desarrollo de la disciplina en América, con una estructura deportiva reconocida internacionalmente y una tradición que ha convertido al deporte del bate y la pelota en una verdadera marca registrada de la capital entrerriana.

La organización de los Juegos Suramericanos representa una nueva oportunidad para mostrar al continente el potencial deportivo, organizativo y turístico de la ciudad. También permitirá fortalecer el legado del sóftbol local y seguir posicionando a Paraná como una referencia mundial dentro de la disciplina.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán históricos por su magnitud y por el esquema de sedes compartidas entre distintas ciudades. Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná recibirán competencias de diversas disciplinas, distribuyendo el impacto deportivo y económico en toda la región.

La expectativa es enorme. Más de 4.000 atletas competirán representando a los países miembros de Odesur, mientras que miles de entrenadores, dirigentes, jueces, periodistas y visitantes llegarán a territorio argentino para seguir el desarrollo del certamen.

Además de la importancia deportiva, el evento generará un fuerte movimiento turístico y comercial en cada una de las sedes, impulsando la actividad hotelera, gastronómica y de servicios.

En Paraná, el sóftbol volverá a convertirse en una de las grandes atracciones del calendario deportivo internacional. Con el respaldo de su historia, la calidad de sus instalaciones y la pasión de una comunidad que vive este deporte como pocas en el continente, la ciudad ya comenzó a prepararse para recibir a Sudamérica y reafirmar, una vez más, su condición de capital indiscutida del sóftbol argentino.