Granja Tres Arroyos: la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación laboral

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocó de oficio a una audiencia de conciliación laboral para este jueves por el conflicto en la Granja Tres Arroyos.

La Secretaría de Trabajo interviene en el conflicto por el cierre de la Granja Tres Arroyos.

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocó de oficio a una audiencia de conciliación laboral para este jueves, a las 10, en el marco del conflicto que mantiene paralizada la planta La China de Granja Tres Arroyos S.A. en Concepción del Uruguay.

La situación en Granja Tres Arroyos

La medida fue adoptada por iniciativa propia del organismo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 del Decreto Reglamentario 1130/89 de la Provincia de Entre Ríos, sin que mediara pedido de ninguna de las partes involucradas.

"Sin que ninguna de las partes lo solicitara, el Gobierno provincial decidió intervenir para tender puentes en un momento de alta tensión", señalaron desde el Ejecutivo. "Como ya lo hicimos meses atrás, cuando logramos reabrir el diálogo entre la empresa y los trabajadores, hoy volvemos a actuar como garantes del trabajo, la producción y la paz social. Reafirmamos así el rol activo que le cabe a la Provincia en la resolución de los conflictos laborales", agregaron.

A la audiencia, de carácter urgente y obligatorio, deberán presentarse representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (SITA) y de Granja Tres Arroyos S.A. El objetivo es restablecer el diálogo, garantizar los derechos de los trabajadores y preservar las fuentes de empleo de la región.

Nueva manifestación de trabajadores

Trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos realizarán este jueves una nueva movilización en Concepción del Uruguay para visibilizar el conflicto generado tras el cierre de la planta La China “hasta nuevo aviso”, medida que afecta de manera directa a cerca de mil familias de la ciudad y la región.

La convocatoria está prevista para las 11 en la intersección de bulevar Los Constituyentes y 9 de Julio, donde empleados y allegados volverán a manifestarse en reclamo de respuestas sobre la continuidad laboral y el futuro de la actividad en la planta frigorífica.

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La empresa además de haber cerrado sin brindar mayores detalles, debe salarios y cuotas alimentarias. Desde la organización de la protesta también invitaron a la comunidad a acompañar el reclamo, ante la preocupación creciente por el impacto económico y social que genera la paralización de una de las principales fuentes de empleo del sector avícola local.

A los trabajadores los invitan a ir vestidos que la ropa que utilizan en la empresa y a llevar carteles. La nueva movilización se suma a la realizada martes y miércoles en las inmediaciones del Monumento al General Urquiza, luego de una reunión mantenida en el sindicato de la Alimentación, donde los trabajadores analizaron la situación y expresaron su incertidumbre por la estabilidad de sus puestos laborales.