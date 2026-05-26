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Liga Nacional: paranaenses, a un paso de la final

Los equipos de los paranaenses Matías Solanas y Martiniano Dato quedaron a una victoria de avanzar a la definición de la Liga Nacional.

26 de mayo 2026 · 09:30hs
Martiniano Dato aportó 4 puntos a la victoria de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. 

Prensa: Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Martiniano Dato aportó 4 puntos a la victoria de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. 

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Quimsa de Santiago del Estero, equipos en los que se destacan los paranaenses Martiniano Dato y Matías Solanas, respectivamente, quedaron a un paso de avanzar a la final de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia, elenco en el que juega Dato, venció 79 a 74 a Ferro en el estadio Socios Fundadores, escenario donde se disputó el segundo punto de una de las series correspondientes a las semifinales. De esta manera, el Mens Sana dejó la llave 2-0 a su favor.

Martiniano Dato tuvo un desempeño clave en el equipo que se metió en las semifinales del certamen.

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Los goleadores del encuentro fueron Marcos Chacón y Anyelo Cisneros, ambos con 19 puntos, mientras que Dato jugó 20 minutos y convirtió 4 unidades. En la visita, Jonatan Torresi aportó 15 tantos.

Por su parte, Quimsa, el conjunto donde se desempeña Matías Solanas, derrotó a Boca Juniors por 91 a 78. Brandon Robinson volvió a destacarse con 22 puntos, seguido por Jerome Meyinsse con 17 y Tyren Johnson con 13, además de las 9 asistencias de Diego Figueredo. Solanas jugó 12 minutos y registró 7 puntos.

En el Xeneize no alcanzaron los 13 puntos de Mike Smith ni los 12 de Santiago Scala.

Cómo siguen las semifinales de la Liga Nacional de Básquet

Ferro recibirá el jueves a Gimnasia desde las 20.05, con la obligación de ganar para forzar un cuarto juego. En caso de descontar en la serie, el cuarto encuentro se disputará el próximo sábado desde las 11.30 en el barrio porteño de Caballito. Si el Verdolaga logra igualar la llave, el pase a la final se definirá el 2 de junio en el sur del país.

Por su parte, Boca recibirá a Quimsa el próximo viernes a las 22.10. Si el Xeneize se impone en el tercer juego, volverá a enfrentar al conjunto dirigido por Lucas Victoriano el domingo desde las 20.05. El hipotético quinto encuentro de esta serie fue programado para el 3 de junio.

Liga Nacional paranaenses Quimsa Boca
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