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El Gobierno de Entre Ríos otorgó un incremento en las becas

Desde el Gobierno de Entre Ríos dio a conocer los nuevos montos en las becas que percibirán los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios.

27 de mayo 2026 · 21:38hs
El Gobierno de Entre Ríos otorgó un incremento en las becas.

El Gobierno de Entre Ríos otorgó un incremento en las becas.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Becario Provincial dio a conocer los nuevos montos que percibirán los estudiantes entrerrianos que hayan cumplimentado su inscripción y estén en condiciones de recibir el beneficio. La medida representa un incremento del 30% en el acompañamiento económico destinado a las trayectorias educativas de la provincia.

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La medida del Gobierno de Entre Ríos

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó: “Hoy estamos anunciando un aumento cercano al 30% en las becas del Instituto Becario, que se suma a una actualización acumulada del 670% desde el inicio de la gestión. Es un dato que refleja una decisión política muy clara del gobernador Rogelio Frigerio de acompañar más y mejor a los estudiantes entrerrianos, incluso en un contexto económico y fiscal complejo”.

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El funcionario destacó además que este anuncio “tiene tanto valor por el resultado como por la manera en que se logra, ya que no se trata de gastar más, sino de administrar mejor. En ese sentido, explicó que cada peso que antes se destinaba a programas que no tenían impacto directo en la trayectoria educativa, hoy se redirecciona para fortalecer el sistema de becas”.

Y agregó: “Decidimos dejar atrás una lógica donde muchas veces el Estado financiaba estructuras y no acompañaba suficientemente a los estudiantes. Hoy esos recursos vuelven a donde tienen que estar que es en las familias y en los jóvenes que hacen el esfuerzo de estudiar”.

Más declaraciones

Por su parte, el director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, aseguró que “se trata de una medida que busca acercarse a valores históricos, donde la beca representa un importante incentivo para el estudiantado”.

Sostuvo que el organismo tiene como eje de gestión “promover un crecimiento sostenido en los montos a fin de que resulten verdaderamente útiles para los beneficiarios”.

Berdiñas remarcó que “este esfuerzo del gobierno provincial también es posible gracias al aporte de los profesionales entrerrianos”, ya que distintos programas de becas dependen directamente del cumplimiento del Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales.

“Es un círculo virtuoso donde las futuras generaciones reciben esta ayuda de quienes se formaron en las universidades de la región, obtuvieron su título de grado y hoy tributan para darle esa misma posibilidad a miles de jóvenes en toda Entre Ríos”, señaló el director ejecutivo.

Además, creció sustancialmente el número de inscripciones. “Hay 26.000 trámites que se están evaluando por personal del Becario; siempre con una mirada muy humana para que ningún chico que cumpla sus requisitos, como nos solicitó el Gobernador, se quede sin su beca”, dijo el funcionario provincial.

El aumento

Esta medida rige desde este mes de mayo inclusive, cuando se abrió el nuevo calendario con el pago de becas secundarias correspondientes al período 2026-2027. Por ello, se abonó por complementaria la diferencia a quienes ya cuentan con su beneficio, a fin de que inicien el cronograma con el monto anunciado.

Por otra parte, en cuanto a las becas terciarias y universitarias, su período de pago de los beneficios 2026 es a partir de junio, cuando comenzarán a abonarse con el correspondiente aumento. Cabe recordar que el instituto abona sus becas en nueve tramos.

Con la implementación de este incremento, los nuevos montos mensuales quedaron fijados en 50.000 pesos para el nivel secundario, 70.000 pesos para los estudiantes del nivel terciario y 100.000 pesos para quienes cursen estudios universitarios.

Gobierno de Entre Ríos incremento becas
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