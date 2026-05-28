FMI propone ampliar la base de aportantes a Ganancias y aumentar el Monotributo

FMI propuso al Gobierno argentino una reforma tributaria integral para aumentar la recaudación en un 3,3% del PBI. Cómo afecta a los Monotributistas

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva

En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de recomendaciones para transformar el sistema impositivo argentino, con el objetivo de ampliar la base de recaudación, simplificar el esquema y eliminar distorsiones económicas. Según las estimaciones del organismo, esta reestructuración permitiría un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), de los cuales la mitad beneficiaría directamente a las provincias.La propuesta surge tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina, donde el gobierno de Javier Milei se comprometió a presentar un plan de reforma fiscal integral antes de que finalice el año. El FMI enfatizó que el sistema actual presenta una elevada carga de "gasto tributario" (exenciones y regímenes especiales) que alcanza el 3,5% del PBI, y abogó por un esquema que sea neutral en términos de ingresos pero más eficiente y equitativo.

Hidrovía: Jan De Nul y Servimagnus ratificaron su propuesta para la concesión

Los cinco ejes de la transformación

El plan sugerido por el organismo internacional se apoya en cinco pilares fundamentales:

IVA y Gasto Tributario: Se propone unificar las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y reducir regímenes preferenciales y exenciones, lo que generaría una ganancia neta del 0,4% del PBI.

Se propone unificar las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y reducir regímenes preferenciales y exenciones, lo que generaría una ganancia neta del 0,4% del PBI. Impuesto a las Ganancias: El FMI recomendó ampliar la base de este tributo para que alcance al menos al 20% de los trabajadores formales, revirtiendo el impacto de la reforma de 2023 que dejó a menos del 1% de los empleados bajo este impuesto.

El FMI recomendó ampliar la base de este tributo para que alcance al menos al 20% de los trabajadores formales, revirtiendo el impacto de la reforma de 2023 que dejó a menos del 1% de los empleados bajo este impuesto. Reforma del Monotributo: El objetivo es alinear este régimen con el sistema general para evitar saltos bruscos entre categorías y fomentar el crecimiento de las empresas, lo que aportaría entre 0,4% y 1% adicional del PBI.

El objetivo es alinear este régimen con el sistema general para evitar saltos bruscos entre categorías y fomentar el crecimiento de las empresas, lo que aportaría entre 0,4% y 1% adicional del PBI. Impuesto sobre Sociedades: La propuesta incluye establecer una tasa fija del 30% y un impuesto mínimo basado en la facturación, simplificando la estructura actual cuya alícuota máxima del 35% supera el promedio mundial.

La propuesta incluye establecer una tasa fija del 30% y un impuesto mínimo basado en la facturación, simplificando la estructura actual cuya alícuota máxima del 35% supera el promedio mundial. Impuestos Especiales: Se planteó actualizar por inflación los gravámenes a los combustibles y al tabaco, además de combinar tasas específicas y por valor en productos como alcohol y bebidas azucaradas.

Eliminación de impuestos distorsivos

El informe concluye que, una vez generado el espacio fiscal necesario mediante estas reformas, el Estado argentino debería proceder a la eliminación gradual de tributos considerados perjudiciales para la actividad económica. Entre ellos, el FMI destacó las retenciones a las exportaciones agrícolas (soja, maíz y trigo) y el impuesto a las transacciones financieras.

Específicamente, estimó que eliminar las retenciones a la soja podría incrementar las exportaciones del sector en un 10%, generando un ingreso adicional de 5.000 millones de dólares anuales.Finalmente, el organismo remarcó que el éxito de esta transformación dependerá de la coordinación política entre la Nación y las provincias, dado que una parte sustancial de la nueva recaudación fortalecería las arcas de los gobiernos subnacionales.

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Cómo afecta a los monotributistas

La reforma del Monotributo sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca transformar la situación actual de los pequeños contribuyentes a través de varios cambios clave:

Aumento de la carga fiscal: El organismo advierte que la carga impositiva actual del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general. Por ello, propone equiparar progresivamente las cargas fiscales y las contribuciones sociales con las del sistema general para reducir la fragmentación y aumentar la recaudación.

El organismo advierte que la carga impositiva actual del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general. Por ello, propone con las del sistema general para reducir la fragmentación y aumentar la recaudación. Suavización de las transiciones: Uno de los principales objetivos es eliminar los "saltos bruscos" en la obligación tributaria que ocurren cuando un contribuyente debe pasar de una categoría a otra o al régimen general. Se busca reducir el impacto negativo de estos umbrales para no limitar el crecimiento de las empresas.

Uno de los principales objetivos es eliminar los en la obligación tributaria que ocurren cuando un contribuyente debe pasar de una categoría a otra o al régimen general. Se busca reducir el impacto negativo de estos umbrales para no limitar el crecimiento de las empresas. Simplificación administrativa: Se recomienda el uso de herramientas tecnológicas y digitales para facilitar el cumplimiento tributario y fomentar la formalización de los trabajadores.

Se recomienda el uso de para facilitar el cumplimiento tributario y fomentar la formalización de los trabajadores. Mantenimiento de beneficios sociales: El informe reconoce que este régimen ha sido fundamental para que los pequeños contribuyentes accedan a servicios de salud y pensiones, aspectos que se buscan preservar dentro de un esquema más alineado con el sistema general.

En términos macroeconómicos, el FMI estima que estos ajustes en el régimen simplificado podrían aportar entre un 0,4% y un 1% adicional del PBI a la recaudación nacional.