Platense superó 2-0 a Corinthians y logró un triunfo histórico en el Neo Química Arena de San Pablo ya que selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Walter Zunino se aseguró el segundo puesto del Grupo E en la sexta y última fecha de la primera fase del certamen.
Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores
Platense superó 2 a 0 al Timao en San Pablo y terminó segundo en el Grupo E. Logró meterse en la próxima ronda en su primera participación en el torneo.
27 de mayo 2026 · 23:34hs
Cómo quedó Platense
El Calamar llega a 10 puntos y se afirma en el segundo puesto para sellar su pasaje a la siguiente ronda con una victoria. El conjunto de Saavedra está logrando una histórica clasificación a la segunda ronda en su primera participación en el certamen de clubes más importante del continente.