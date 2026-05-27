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Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores

Platense superó 2 a 0 al Timao en San Pablo y terminó segundo en el Grupo E. Logró meterse en la próxima ronda en su primera participación en el torneo.

27 de mayo 2026 · 23:34hs
Histórico: Platense venció 2-0 a Corinthians en Brasil 

Prensa Platense.

Histórico: Platense venció 2-0 a Corinthians en Brasil 

Platense superó 2-0 a Corinthians y logró un triunfo histórico en el Neo Química Arena de San Pablo ya que selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Walter Zunino se aseguró el segundo puesto del Grupo E en la sexta y última fecha de la primera fase del certamen.

Cómo quedó Platense

El Calamar llega a 10 puntos y se afirma en el segundo puesto para sellar su pasaje a la siguiente ronda con una victoria. El conjunto de Saavedra está logrando una histórica clasificación a la segunda ronda en su primera participación en el certamen de clubes más importante del continente.

Platense perdió local.

Platense cayó ante Santa Fe y se le escapó la clasificación anticipada

River ganó de local tras la derrota ante Belgrano.

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