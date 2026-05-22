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"Boca contra todos", rezaban los pasacalles que aparecieron en cercanía a La Bombonera

El plantel de Boca retomó los entrenamientos tras el día libre y tanto en Ezeiza como los alrededores del estadio amanecieron con un mensaje.

22 de mayo 2026 · 18:17hs
El mensaje en cercanías al estadio de Boca fue contundente.

El mensaje en cercanías al estadio de Boca fue contundente.

Los pasacalles siempre dicen algo y este viernes dijeron todo. Cuando el plantel xeneize volvió a Ezeiza tras el día libre, cinco pasacalles con la leyenda "Boca contra todos" ya colgaban en los accesos al predio y en los puntos habituales de los alrededores de La Bombonera.

Sin firma, sin responsable visible, pero con un mensaje inequívoco que expresa el sentimiento generalizado dentro y fuera del club tras el empate 1-1 con Cruzeiro por la Copa Libertadores, que la mayoría atribuye a las decisiones del árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

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No es la primera vez que un mensaje de estas características aparece en los espacios institucionales del club. Pero el timing lo dice todo: llegó horas después de un partido en el que Leandro Paredes reclamó en el campo, también Miguel Merentiel se expresó en redes y el propio Claudio Úbeda hizo énfasis en varias respuestas post partido sobre la influencia del arbitraje en el resultado.

Malestar en Boca

La sensación interna que quedó tras el partido es de injusticia. Los pasacalles la reflejan con exactitud, sin necesidad de que nadie los firme. Y aunque no hay una palabra dirigencial en on, la postura también está clara: acompañar las manifestaciones sin sumar más leña a un fuego que puede desenfocar lo que viene.

Desde adentro del club la decisión es esperar a que el agua baje. El foco está puesto en el último partido de la fase de grupos, ante Universidad Católica el jueves 28 en Santiago, donde Boca buscará la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores. Al rival chileno ya le ganó en la primera fecha del grupo, allá por comienzos de abril, y ese antecedente alimenta el optimismo de cara a una definición que todavía está al alcance.

"Boca contra todos" es el mensaje. El partido ante la Católica será la respuesta dentro de la cancha.

Boca La Bombonera pasacalles Fútbol
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