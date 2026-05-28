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Cambiaron los requisitos de Acompañamiento Social, ex Potenciar Trabajo

Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cambió los requisitos de Acompañamiento Social, ex Potenciar Trabajo

28 de mayo 2026 · 09:22hs
Capital Humano

Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cambió los requisitos de Acompañamiento Social, ex Potenciar Trabajo

El Gobierno nacional volvió a avanzar sobre los programas sociales administrados por Capital Humano. Esta vez, la modificación impacta sobre Acompañamiento Social, el esquema que absorbió parte de los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.

La medida fue oficializada mediante una resolución firmada por Sandra Pettovello y apunta a reforzar los controles internos del programa. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, se actualizaron los criterios vinculados a antecedentes y situación judicial de los titulares.

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Con las nuevas disposiciones, quedarán excluidas de Acompañamiento Social las personas que:

  • Tengan pedido de captura o condición de prófugos.
  • Se encuentren detenidas por orden judicial.
  • Cumplan condenas penales firmes. El cambio fue incorporado dentro del apartado de incompatibilidades del programa y unifica distintas resoluciones que Capital Humano había emitido durante los últimos meses.
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Actualmente, Acompañamiento Social está dirigido principalmente a personas mayores de 50 años y madres de familias numerosas en situación de vulnerabilidad económica. El objetivo oficial del programa es brindar contención social y acompañamiento comunitario.

En paralelo, la Justicia ordenó mantener los pagos de Volver al Trabajo para beneficiarios que habían sido suspendidos por el Gobierno. Además, Capital Humano continúa promoviendo Formando Capital Humano, un plan orientado a cursos, capacitación e inserción laboral.

Desde la cartera nacional aseguran que las nuevas medidas buscan depurar los padrones y fortalecer los mecanismos de control sobre la asistencia social.

La resolución ya entró en vigencia con la firma de Sandra Pettovello.

requisitos Acompañamiento Social Potenciar Trabajo
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