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Dolor en Boca: murió el entrenador de arqueros Fernando Gayoso

Fernando Gayoso, reconocido entrenador de arqueros de Boca, falleció a los 55 años tras luchar contra la ELA.

26 de mayo 2026 · 10:28hs
Dolor en Boca: murió el entrenador de arqueros Fernando Gayoso

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Primera División y coordinador de arqueros en las Inferiores de Boca, murió este martes a los 55 años tras luchar durante los últimos años contra la ELA y dejó un enorme legado en la entidad de La Ribera formando y acompañando a generaciones de arqueros.

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Gayoso fue una persona muy querida y respetada en el mundo Boca por jugadores, colegas y simpatizantes y su hijo, Fran, fue el que comunicó la triste noticia y le dedicó un emotivo posteo en redes sociales donde señaló: “Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra”.

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Gayoso, quien supo convertirse en una pieza clave de Boca en múltiples tandas de penales gracias a su ojo clínico en las definiciones, había comunicado públicamente su diagnóstico de ELA en 2024, una enfermedad neurológica degenerativa que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar movimientos voluntarios como caminar, hablar, mover los brazos o incluso respirar.

Ex integrante del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, el responsable de su regreso al club en 2020 tras haber trabajado anteriormente junto a Rodolfo Arruabarrena y un posterior paso por Racing, Gayoso debió alejarse de las prácticas cotidianas en el último tiempo debido al avance de la enfermedad. Sin embargo, continuó vinculado a Boca como coordinador de arqueros juveniles.

Boca Murió Fernando Gayoso
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