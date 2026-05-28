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Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

El Instituto Nacional del Agua (INA) registra un escenario meteorológico deficitario en la cuenca. Las próximas semanas serán estables y de gradual descenso

28 de mayo 2026 · 09:45hs
El Instituto Nacional del Agua (INA) registra un escenario meteorológico deficitario en la cuenca. Las próximas semanas serán estables y de gradual descenso 

Foto: UNO

El Instituto Nacional del Agua (INA) registra un escenario meteorológico deficitario en la cuenca. Las próximas semanas serán estables y de gradual descenso 
Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

Los principales cursos fluviales de la provincia de Entre Ríos, los ríos Paraná y Uruguay, mantienen niveles en el rango de aguas medias bajas al cierre de mayo de 2026. El Instituto Nacional del Agua (INA) y otros organismos técnicos advierten que, debido a la persistencia de un escenario meteorológico deficitario en la cuenca, la tendencia para las próximas semanas es de estabilidad con una probable inclinación hacia el gradual descenso.

Situación Hidrológica Cuenca del Río Paraná

El escenario en el río Paraná

En la costa del Paraná, localidades como La Paz y la ciudad de Paraná reflejan el impacto de la disminución de los aportes de la cuenca alta. Al 26 de mayo, La Paz registró una altura de 2,97 metros, con una proyección que estima un descenso hacia los 2,83 metros para el 9 de junio.

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Por su parte, la capital provincial, Paraná, se situó en los 2,10 metros, previéndose que el nivel central oscile en torno a los 2,07 metros hacia la segunda semana de junio.Este comportamiento responde a la fase de descenso que atraviesa el río Paraguay y a la reducción del derrame proveniente del Alto Paraná y el río Iguazú.

Actualmente, las secciones entrerrianas del Paraná muestran una disminución de sus valores medios semanales, sosteniendo la tendencia iniciada a mediados de mes.

represa de salto grande

Estado del río Uruguay y Salto Grande

En la vertiente oriental, el río Uruguay presenta una situación de aguas medias bajas a medias. Según los registros de la última semana, Concordia promedió una altura de 4,24 metros, mientras que Concepción del Uruguay y Boca de Gualeguaychú se ubicaron en 1,55 y 1,29 metros respectivamente.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande informó que, al 27 de mayo, el aporte al embalse fue de 1.832 m³/s, con un nivel de reservorio de 34,01 metros. Aunque se registraron algunas lluvias moderadas en las nacientes de la cuenca alta, estas no han sido suficientes para revertir la escasez en los tramos medio e inferior, por lo que se espera que los caudales afluentes a la represa continúen en descenso o estabilización en niveles bajos.

Proyecciones y factores climáticos

El análisis del periodo del 19 al 26 de mayo confirma un predominio de anomalías negativas de precipitación en casi toda la cuenca del Plata, lo que impide una recarga significativa de los caudales.

Para los próximos siete días, los pronósticos meteorológicos no prevén lluvias de importancia sobre las áreas generadoras de caudal, lo que refuerza la probabilidad de que se imponga una tendencia de gradual descenso en todo el tramo argentino en el plazo de 7 a 15 días.

situación descenso Río Paraná Río Uruguay
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