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Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido con elementos robados de un vehículo dentro de una mochila, durante un patrullaje policial.

27 de mayo 2026 · 10:02hs
Un hombre fue detenido tras ser sorprendido con elementos robados de un vehículo dentro de una mochila

Un hombre fue detenido tras ser sorprendido con elementos robados de un vehículo dentro de una mochila, durante un patrullaje policial.

Un hombre fue detenido en Paraná durante la madrugada de este miércoles luego de ser sorprendido con diversos elementos robados que había ocultado dentro de una mochila, en el marco de un operativo de prevención realizado por personal policial.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles El Trébol y Las Magnolias, donde efectivos que se encontraban realizando tareas de patrullaje identificaron a un sujeto que circulaba por la zona con una mochila.

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Joven detenido Parana

Al ser consultado sobre el contenido del bolso, el individuo aseguró que se dirigía a pescar. Sin embargo, al exhibir los objetos que transportaba, los uniformados encontraron un buje de automóvil nuevo, una batería de 12 amperios, un estéreo, dos perfumes y un cargador de teléfono celular.

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Elementos robados de un auto

La situación despertó sospechas entre los efectivos, ya que los elementos hallados no guardaban relación con la actividad mencionada por el hombre. Además, el sujeto comenzó a brindar versiones contradictorias sobre la procedencia de los objetos.

Tras realizar averiguaciones, la Policía logró determinar que todos los artículos habían sido sustraídos minutos antes desde un vehículo estacionado sobre calle Barrenechea.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. Asimismo, se procedió al secuestro de los elementos recuperados, los cuales serán restituidos a su propietario.

Auto robados
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