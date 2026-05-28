Santa Fe: un intendente pidió licencia para ir al Mundial con amigos

El intendente de Funes pidió licencia para viajar al Mundial 2026 con amigos y su frase "nos olvidamos de todo" generó polémica.

Polémica en Santa Fe: el intendente de Funes pidió licencia para ir al Mundial con amigos.

El Mundial 2026 ya empezó a generar debate fuera de la cancha . En Santa Fe, el intendente de Funes, Roly Santacroce, quedó en el centro de la polémica luego de solicitar una licencia oficial ante el Concejo Deliberante para viajar y vivir el torneo junto a su grupo de amigos.

El propio jefe comunal explicó públicamente los motivos del viaje y lanzó una frase que rápidamente despertó repercusiones en medio del contexto económico que atraviesa el país: "Vamos y nos olvidamos de todo" .

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Roly Santacroce viajará al Mundial 2026 y quedó en el centro de las críticas

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Santacroce, reconocido hincha de la Selección Argentina, aseguró además que asistir a las Copas del Mundo forma parte de una tradición personal que mantiene desde hace décadas.

"Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales", expresó en diálogo con Cadena 3.

Según detalló, el Mundial 2026 será la séptima edición a la que asistirá junto a sus allegados más cercanos.