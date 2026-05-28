El Mundial 2026 ya empezó a generar debate fuera de la cancha. En Santa Fe, el intendente de Funes, Roly Santacroce, quedó en el centro de la polémica luego de solicitar una licencia oficial ante el Concejo Deliberante para viajar y vivir el torneo junto a su grupo de amigos.
Santa Fe: un intendente pidió licencia para ir al Mundial con amigos
El intendente de Funes pidió licencia para viajar al Mundial 2026 con amigos y su frase "nos olvidamos de todo" generó polémica.
El propio jefe comunal explicó públicamente los motivos del viaje y lanzó una frase que rápidamente despertó repercusiones en medio del contexto económico que atraviesa el país: "Vamos y nos olvidamos de todo".
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Roly Santacroce viajará al Mundial 2026 y quedó en el centro de las críticas
Santacroce, reconocido hincha de la Selección Argentina, aseguró además que asistir a las Copas del Mundo forma parte de una tradición personal que mantiene desde hace décadas.
"Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales", expresó en diálogo con Cadena 3.
Según detalló, el Mundial 2026 será la séptima edición a la que asistirá junto a sus allegados más cercanos.