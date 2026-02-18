Operaron a Milton Giménez y Boca lo pierde por casi dos meses

Tras no ver resultados con una rehabilitación menos invasiva de la pubalgia, el cuerpo médico del club decidió intervenir quirúrquicamente a Milton Giménez.

En medio de una alarmante crisis de lesionados en Boca, Milton Giménez fue finalmente intervenido este lunes por la pubalgia que lo tenía al margen desde el inicio de la temporada. La cirugía era una posibilidad que ya había sido anticipada cuando el tratamiento convencional no dio resultados.

Ahora se confirmó que el delantero quedará fuera de las canchas por aproximadamente entre uno y dos meses mientras transita su recuperación.

El delantero de 28 años, que no juega desde la derrota por las semifinales del Torneo Clausura ante Racing el 7 de diciembre de 2025, aquejó la lesión en la pretemporada y desde entonces fue una baja para Claudio Úbeda, que solía contar con el como carta habitual en la ofensiva xeneize.

"En el día de la fecha, el jugador Milton Giménez fue intervenido quirúrgicamente por una pubalgia, por el Dr. Osvaldo Santilli (especialista en pared abdominal), de forma exitosa", informó Boca en un parte médico, lo que terminó de confirmar su baja por varias semanas.