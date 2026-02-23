Narcotráfico: postergan para marzo el juicio a Leonardo Airaldi

Leonardo Airaldi, preso por narcotráfico, fue acusado de contratar a sicario para matar al juez Leandro Ríos, al fiscal Candioti y al ministro Néstor Roncaglia

El juicio contra Leonardo Airaldi , ex titular de la Sociedad Rural de Diamante, acusado por narcotráfico se postergó para comienzos de marzo. Su defensa había solicitado la postergación.

Según registró UNO días atrás, la letrada Mariana Barbitta había solicitado el arresto domiciliario alegando que Airaldi lleva casi dos años en prisión preventiva, medida que considera excepcional y restrictiva. En ese sentido había destacado "que su cliente no representa riesgos procesales, ya que posee arraigo en Diamante y que siempre colaboró con la Justicia".

En materia humanitaria, la defensora había señalado que Airaldi padece síndrome depresivo y afecciones respiratorias, y que el arresto domiciliario permitiría proteger el interés superior de sus hijos menores, facilitando visitas en un entorno más adecuado. También sostuvo que la cercanía al tribunal favorecería la comunicación con sus abogadas durante el juicio.

Barbitta respaldó su planteo con informes profesionales y antecedentes del imputado, resaltando su arraigo familiar y social, su participación en actividades deportivas y culturales en Diamante y su historial laboral en el comercio agropecuario local. Asimismo, propuso medidas complementarias como vigilancia electrónica, retención de documentos de viaje y controles periódicos para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

En esa oportunidad, el fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Juan Sebastián Podhainy se opusieron al pedido, argumentando que no se cumplen las causales legales para morigerar la prisión preventiva. Destacaron que "Airaldi recibe atención médica adecuada en la unidad penitenciaria, incluyendo traslados a especialistas y estudios clínicos, y que el régimen de comunicación con sus hijos está garantizado mediante videollamadas y otras autorizaciones".

Respecto a la distancia entre la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú y el Tribunal, los fiscales señalaron que esta cuestión no afecta el derecho de defensa, dado que Airaldi puede participar en las audiencias vía videoconfer

encia y, si es necesario, ser alojado en la Unida

d Penal N°1 de Paraná durante el debate.

Fuerte denuncia

Por otra parte, y al margen de la medida solicitada por su abogada, la postergaci{on llega por la nueva acusación que afronta el exdirigente rural de contratar a un sicario para matar al Juez federal Leandro Ríos, al fiscal Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

Este martes 24 se aguardaba el inicio al debate oral contra Airaldi y otros 13 procesados por haber operado entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Diamante y Paraná una organización narco. La acusación contra el ex titular es de ser líder, proveedor y financiador de dicha banda.

Las autoridades destacan que, en su rol, Airaldi distribuía tareas, administraba recursos humanos y materiales, además de emitir órdenes. Otro punto mencionado es que disponía de medios financieros y logísticos para la adquisición, transporte, distribución y venta de drogas.

Ahora, a la espera del inicio del juicio, fuentes del caso confirmaron a NA que la primera audiencia se postergó para el próximo martes 3 de marzo en el Tribunal Oral Federal de Paraná, Entre Ríos.

En la actualidad, Airaldi afronta una nueva acusación. Se supo que está detrás de una trama criminal al haberle pagado a un sicario uruguayo para que asesine en Punta del Este al juez federal Leandro Ríos y al fiscal federal Ignacio Candioti. El pago habría sido de USD 40 mil.

A su vez, se determinó que en el macabro plan también quería matar al ministro de Seguridad entrerriano Néstor Roncaglia. El dato surgió a partir del testimonio de un recluso ligado al narcotráfico, quien aportó la información ante la Justicia federal.

Por este caso, el ex titular se encuentra acusado del delito de amenazas y plan de atentado y la causa se tramitará en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, y actúa el fiscal Pedro Rebollo. “Son actuaciones diferentes”, detallaron sobre la posible vinculación entre ambas causas.