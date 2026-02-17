Leandro Paredes será baja ante Racing

El mediocampista de Boca quedó descartado por un esguince en el tobillo derecho. “No puedo pisar”, había dicho Leandro Paredes antes de salir.

Contra Platense, Leandro Paredes pidió el cambio y se mostró muy dolorido en el banco de suplentes. “No puedo pisar”, había dicho antes de salir. Y los temores iniciales se confirmaron tras las primeras prácticas de la semana: el capitán se perderá el clásico ante Racing del próximo viernes.

“Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre”, manifestó en el postpartido. Sus palabras y la sustitución en un partido que el Xeneize necesitaba ganar fueron una advertencia: el 5 precisa descanso.

Paredes jugó con dolor los cinco partidos de este Torneo Apertura y su nivel, afectado por el físico, mostró una merma evidente. Frente al Calamar, en el que fue quizás su partido más flojo desde que volvió, ni siquiera pudo completar los 90 minutos y se retiró con hielo en su tobillo derecho. El esguince no lo dejó seguir.

Con apenas cinco días de descanso tras el 0 a 0 del domingo, la decisión es que el capitán descanse y no corra el riesgo de empeorar una lesión que puede ser aún más complicada. Aunque el contexto no es el ideal para la ausencia del principal referente del equipo, la posibilidad de perderlo por un período más prolongado es un escenario que nadie quiere imaginar en Boca.

¿Quién reemplazará a Leandro Paredes?

A priori, la lógica indica que el lugar de Paredes sería ocupado por Milton Delgado, el mismo que lo reemplazó el último domingo en la Bombonera. El pibe, que tiene el aval de la gente, es un 5 nato que ya demostró estar a la altura y podría ir de arranque frente a la Academia, con Santiago Ascacíbar. La única alternativa que se presenta es la posible presencia de Tomás Belmonte, del gusto del entrenador.

Mientras que Williams Alarcón saldría de la formación titular para dar paso a un volante ofensivo, que bien podría ser Tomás Aranda o Carlos Palacios, que ya entrena por el grupo y está recuperado.

En defensa el Sifón aún tiene dos dudas: Marcelo Weigandt podría ser de la partida luego del bajo nivel mostrado por Juan Barinaga. A su vez, el bajón de rendimiento de la zaga titular podría repercutir en los minutos de Lautaro Di Lollo, que podría ser sustituido por Nicolás Figal.