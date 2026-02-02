Se presentó la Copa Túnel Subfluvial 2026: premios por $36 millones y partidos desde marzo.

La Copa Túnel Subfluvial 2026 comenzará el miércoles 11 de marzo con partidos de ida y vuelta entre equipos de Paraná y Santa Fe y premios por $36 millones.

En el marco de la nueva edición de la Copa Túnel Subfluvial 2026, dirigentes de los clubes que integran la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) mantuvieron una reunión de trabajo el viernes 30.

Durante el encuentro, el gerente del ente rector, Hugo Fontana, brindó detalles del certamen, que en primera instancia se desarrollará en la rama masculina y repartirá premios por un total de $36.000.000.

Copa Túnel Subfluvial 2026: ida y vuelta, partidos nocturnos y grandes premios

Los partidos entre los equipos de las ligas Santafesina y Paranaense comenzarán a disputarse el miércoles 11 de marzo y tendrán un formato de ida y vuelta, con encuentros programados cada 15 días en horarios nocturnos, con el objetivo de fomentar la asistencia de público y aumentar el atractivo en los estadios.

Asimismo, la presentación oficial del torneo se realizará el miércoles 4 de marzo, aunque resta confirmar el lugar. Se prevé que pueda desarrollarse en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones de Paraná o en la Casa de Gobierno de Santa Fe, en un acto que reunirá a autoridades, dirigentes y representantes de ambas provincias.