Uno Entre Rios | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Se presentó la Copa Túnel Subfluvial 2026: premios por $36 millones y partidos desde marzo

La Copa Túnel Subfluvial 2026 comenzará el miércoles 11 de marzo con partidos de ida y vuelta entre equipos de Paraná y Santa Fe y premios por $36 millones.

2 de febrero 2026 · 10:26hs
Se presentó la Copa Túnel Subfluvial 2026: premios por $36 millones y partidos desde marzo.

Se presentó la Copa Túnel Subfluvial 2026: premios por $36 millones y partidos desde marzo.

En el marco de la nueva edición de la Copa Túnel Subfluvial 2026, dirigentes de los clubes que integran la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) mantuvieron una reunión de trabajo el viernes 30.

Durante el encuentro, el gerente del ente rector, Hugo Fontana, brindó detalles del certamen, que en primera instancia se desarrollará en la rama masculina y repartirá premios por un total de $36.000.000.

liga femenina: dura derrota de rocamora en el sur del pais

Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol.

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

LEER MÁS: Peñarol se trajo un triunfazo de Chajarí

Copa Túnel Subfluvial 2026: ida y vuelta, partidos nocturnos y grandes premios

Embed

Los partidos entre los equipos de las ligas Santafesina y Paranaense comenzarán a disputarse el miércoles 11 de marzo y tendrán un formato de ida y vuelta, con encuentros programados cada 15 días en horarios nocturnos, con el objetivo de fomentar la asistencia de público y aumentar el atractivo en los estadios.

Asimismo, la presentación oficial del torneo se realizará el miércoles 4 de marzo, aunque resta confirmar el lugar. Se prevé que pueda desarrollarse en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones de Paraná o en la Casa de Gobierno de Santa Fe, en un acto que reunirá a autoridades, dirigentes y representantes de ambas provincias.

Copa Túnel Subfluvial Paraná Santa Fe
Noticias relacionadas
La Unión celebró su tercera victoria en serie. 

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC.

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

regional amateur: juventud unida quedo a un paso de la final por el ascenso

Regional Amateur: Juventud Unida quedó a un paso de la final por el ascenso

Murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras un accidente en Punta del Este.

Murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras un accidente en Punta del Este

Ver comentarios

Lo último

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

Ultimo Momento
Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Bad Bunny criticó las políticas migratorias de Trump con un fuerte mensaje en los Grammy

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió

Pedía monedas para festejar su cumpleaños y la policía lo sorprendió

Policiales
Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Ruta 6: camión que transportaba autos volcó cerca de Guardamonte

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Incendios rurales dan mucho trabajo a los bomberos de Ceibas

Ovación
Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Liga Femenina: dura derrota de Rocamora en el sur del pais

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newells y se sumó a San Luis FC

La mariagrandense Milagros Rivas dejó Newell's y se sumó a San Luis FC

Racing quiere salir del fondo de la tabla

Racing quiere salir del fondo de la tabla

La provincia
FEPA denuncia a Marcos Di Giuseppe por avalar explotación laboral en el Puerto de Concepción

FEPA denuncia a Marcos Di Giuseppe por avalar explotación laboral en el Puerto de Concepción

Emitieron un alerta meteorológica por altas temperaturas en Entre Ríos

Emitieron un alerta meteorológica por altas temperaturas en Entre Ríos

El Hospital de la Baxada se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

El Hospital de la Baxada se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

Pueblos Originarios bregan por su identidad territorial en la Patagonia

Pueblos Originarios bregan por su identidad territorial en la Patagonia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Villa Clara celebró 124° años de historia

Dejanos tu comentario