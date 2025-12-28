Atlético Neuquen Club derrotó 3 a 0 a Sportivo Urquiza en el Pedro Mutio y se quedó con el Clausura. Goles de Giraudi, de penal, Bender y Rosano.

Atlético Neuquen Club se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura de la Liga Paranaense de fútbol masculino al vencer con autoridad por 3 a 0 a Sportivo Urquiza, en la final disputada en el estadio Pedro Mutio.

Emanuel Giraudi, de penal, Gabriel Bender y Franco Rosano marcaron los goles del Pingüino, que jugó gran parte del partido con un hombre menos y volvió a gritar campeón tras una actuación contundente en el partido decisivo. De esta manera, festejó su quinta estrella en toda su historia.

Sportivo Neuquen foto para web Neuquen se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura.

Primer tiempo

La primera acción clara del partido fue para el Pingüino antes del minuto de juego. Gabriel Bender ganó la espalda de Leandro Núñez, llegó hasta el fondo y metió un centro preciso a la cabeza de Toto García, cuyo frentazo se fue apenas desviado, al lado del palo. Era un aviso temprano de Neuquen, que salió decidido a imponer condiciones desde el arranque ante un marco imponente en el estadio Pedro Mutio.

Durante los primeros cinco minutos, el conjunto del sur de la capital provincial fue el que tomó la iniciativa, con mayor control de la pelota y circulación prolija, apoyándose en un mediocampo dinámico y en la movilidad de sus delanteros. Sportivo Urquiza, en cambio, optó por el juego directo, buscando a sus atacantes con envíos largos y apostando a la segunda jugada para intentar lastimar. De esa manera llegó la primera aproximación de la V azulada: pelotazo de Martín Martínez para Kevin Servín, descarga para Germán Ramírez y remate de primera que fue bien contenido por Lorenzón, atento bajo los tres palos.

Neuquen volvió a llegar con peligro a los 6 minutos, cuando Toto García ingresó al área y sacó un remate firme al palo más lejano, pero Martínez acompañó el disparo tirándose a un costado y evitando la caída de su arco. Sin embargo, el dominio del Pingüino tuvo premio poco después. Tras un lateral, la pelota le quedó al Mudo Reynoso, quien se sacó un hombre de encima y, cuando se disponía a rematar, fue cruzado por Nahuel Martínez. Daniel Zamora no dudó y sancionó penal, que Emanuel Giraudi cambió por gol con un remate cruzado para el 1-0, a los 9 minutos, desatando el festejo de la parcialidad rojinegra.

Sportivo-Nuequén 2 Los jugadores de Atlético Neuquen festejan el título en el Mutio.

Con la ventaja, el desarrollo se emparejó en la posesión, aunque Sportivo mostró dificultades para generar juego cuando tuvo la pelota y careció de sorpresa en los últimos metros. Neuquen, más claro en su propuesta, siguió lastimando por las bandas ante una defensa azulada que quedó expuesta en varios pasajes, defendiendo mano a mano y dejando espacios.

A los 37 minutos llegó el segundo golpe. Federico Sangoy encontró espacios, avanzó hasta el fondo y sacó un centro perfecto para la llegada de Gabriel Bender, que definió de primera al palo más alejado de Martínez y marcó el 2-0. El festejo tuvo un costo alto: tras una celebración prolongada, el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla y el delantero fue expulsado, dejando a Neuquen con diez jugadores en un momento clave del partido.

Así se cerró el primer tiempo. Sportivo Urquiza tuvo algo más de posesión en el tramo final, empujado por la necesidad, pero sin profundidad ni situaciones claras, mientras Atlético Neuquen, aun con uno menos, sostuvo la ventaja parcial gracias a su efectividad y orden.

Segundo tiempo

En el complemento, Sportivo Urquiza asumió un mayor protagonismo, favorecido por la superioridad numérica tras la expulsión de Gabriel Bender. Sin embargo, al igual que en la etapa inicial, le costó ser preciso cuando tuvo la pelota en su poder. Atlético Neuquen, cada vez que pudo, intentó hacer circular el balón, consumir segundos y enfriar el desarrollo, consciente de la ventaja obtenida y del desgaste físico.

La V azulada acumuló varios tiros de esquina, pero volvió a fallar en la ejecución y no logró capitalizar esas oportunidades. A los 14 minutos, Adrián Milessi, que había ingresado en el inicio del segundo tiempo, estuvo cerca del descuento: la pelota le quedó servida en la medialuna del área y decidió rematar de primera, aunque su disparo se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, el dominio fue casi exclusivo de Sportivo, aunque sin profundidad ni claridad en los últimos metros. Neuquen, replegado, apostó decididamente a la defensa, al sacrificio colectivo y al error rival, sosteniendo la diferencia con disciplina táctica.

Sportivo-Nuequén 3 Los jugadores de Atlético Neuquen celebran la consagración.

A los 20 minutos llegó una de las situaciones más claras del complemento. Kevin Servín sacó un centro cerrado con intención de arco que se le colaba por el segundo palo, pero Lorenzón reaccionó de manera espectacular: se estiró, chocó contra el palo y alcanzó a desviar la pelota al córner en una atajada clave para sostener la diferencia.

El desarrollo no se modificó. Sportivo buscó con más empuje que ideas y Neuquen resistió con orden, esperando su momento. Ese momento llegó a los 42 minutos, cuando el Pingüino capitalizó un contragolpe letal. Franco Rosano se proyectó, eludió al arquero y definió con el arco a su merced para marcar el 3-0 que sentenció la final.

Sobre el cierre se produjo un tumulto entre varios jugadores, que no pasó a mayores, aunque dejó como saldo la expulsión de Martín Martínez por roja directa.

El partido no dio para más. Atlético Neuquen se consagró campeón y celebró su quinto título en la historia del club, el primero conseguido hace una década. Cinco vueltas olímpicas en diez años confirman que levantar trofeos se volvió una sana costumbre para el Pingüino.