Murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras un accidente en Punta del Este

El rugby argentino llora la muerte de Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, tras ser atropellado en Punta del Este a los 78 años.

2 de febrero 2026 · 09:53hs
El rugby argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Juan Elmo Moyano, histórico médico del seleccionado nacional, quien falleció a los 78 años como consecuencia de las graves heridas sufridas luego de ser atropellado en Punta del Este por un conductor que manejaba con una alta graduación de alcohol en sangre.

Conocido en el ambiente ovalado como El Mito, Moyano fue una figura emblemática del rugby argentino, no solo por su extensa trayectoria profesional sino también por su calidad humana. El trágico hecho ocurrió el jueves pasado, aunque tomó estado público recién este domingo, cuando comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y reconocimiento en las redes sociales.

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol.

Atlético Neuquén lidera el apoyo popular en la Liga Paranaense de Fútbol

La Unión celebró su tercera victoria en serie. 

La Unión de Colón derrotó a un rival directo

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, el siniestro se produjo alrededor de las 10:55 en la intersección de Rambla Claudia Williman y calle Capricornio, en la zona de la Playa Mansa. Moyano caminaba por la rambla cuando un automóvil despistó y lo embistió, quedando atrapado debajo del vehículo.

En el lugar intervinieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II (URPM II) y una emergencia médica, que realizaron las tareas de rescate y brindaron las primeras asistencias. El ex médico de Los Pumas fue trasladado de urgencia a un sanatorio de Maldonado con fracturas en la cadera y en el brazo izquierdo, además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento. Horas más tarde, y debido a la gravedad de las lesiones, falleció.

El conductor fue identificado como Horacio Guillot Navarro, de 22 años, sin antecedentes penales. De acuerdo con las pruebas realizadas tras el accidente, presentaba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre. La Justicia uruguaya avanzó rápidamente en la causa y la jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, dispuso su formalización por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en calidad de autor.

La confirmación oficial del fallecimiento fue comunicada por Deportiva Francesa, el club con el que Moyano estuvo vinculado durante gran parte de su vida. A través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales, la institución expresó su profundo pesar y destacó su legado deportivo, profesional y humano.

La muerte de Juan Elmo Moyano deja un vacío enorme en el rugby argentino, que despide a una de sus figuras más queridas y respetadas, cuyo nombre quedará para siempre ligado a la historia de Los Pumas.

