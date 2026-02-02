Regional Amateur: Juventud Unida quedó a un paso de la final por el ascenso

Juventud Unida de Gualeguaychú venció como local a Ben Hur de Rafaela por 3 a 1 en el juego que abrió la definición de la Región Litoral Sur.

Juventud Unida de Gualeguaychú dio un paso importante en su ilusión por ascender al Torneo Federal A. En su último partido como local derrotó 3 a 1 a Ben Hur de Rafaela en el juego que abrió la serie final del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur.

Los tres goles del conjunto albiceleste fueron de cabeza: Marcelo Olivera abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, Leandro Larrea estiró la diferencia a los 23' y Maximiliano Solari, a los 2 del complemento, puso el 3-0 parcial. Elías Medeiro, a la salida de un tiro libre, descontó para Ben Hur a los 24 minutos y dejó abierta la serie.

El equipo rafaelino además se quedó con diez jugadores a los 25 minutos de la primera mitad por la expulsión de su goleador Juan Ignacio Bono Merlo, tras una trompada sobre el rostro de Jerónimo Ávalos.

La revancha se jugará el próximo domingo en el estadio “Néstor Zenclussen” de Rafaela, donde el Decano del sur entrerriano buscará sellar el pase a la final por el ascenso al Torneo Federal A.

La victoria de Juventud Unida

El partido comenzó sin un dominador claro, con ambos equipos apostando al buen trato de la pelota. Sin embargo, Juventud Unida fue el que mostró mayor profundidad y avisó primero con un remate de media distancia de Marcelo Olivera que se fue apenas por encima del travesaño.

La apertura del marcador llegó a los 18 minutos, cuando Sergio Olano desbordó hasta el fondo por su sector y envió un centro preciso al segundo palo. Allí apareció Olivera, que con un cabezazo a contrapierna del arquero Matías Astrada puso el 1-0 para el Albiceleste.

Juventud fue directo y efectivo en ataque, con una actuación descollante de Leandro Larrea, imparable por la banda derecha. Cinco minutos después del primer gol, Federico López se metió en el área, enganchó hacia su pierna inhábil y lanzó un centro al corazón del área chica, donde Larrea se anticipó a la salida tardía de Astrada y, nuevamente de cabeza, marcó el 2-0, indicó El Día de Gualeguaychú.

El panorama se le allanó aún más al conjunto local poco después, cuando en una disputa aérea Juan Ignacio Bono Merlo le metió una trompada a Jerónimo Ávalos en el rostro. El árbitro cordobés Leandro Domínguez no dudó y le mostró la tarjeta roja al goleador visitante.

Con un hombre de más y dos goles de ventaja, Juventud estuvo cerca de noquear futbolísticamente a su rival. De todos modos, Ben Hur también tuvo la suya: una gran jugada individual de Kevin Velázquez, con caño incluido sobre Zadel, terminó en un derechazo bajo que obligó a una excelente intervención de César Horst.

El golpe letal para Ben Hur

En el inicio del segundo tiempo, el equipo dirigido por Miguel Fullana volvió a golpear. Matías Labaroni se proyectó muy bien por derecha, envió un centro preciso al área y Maximiliano Solari, con un potente cabezazo, venció la resistencia de Astrada para establecer el 3-0.

El Decano parecía sentenciar la historia con anticipación y tuvo chances para ampliar aún más la diferencia, pero Ben Hur mostró carácter y se adelantó en busca del descuento. Este llegó a la mitad del complemento, tras una pelota parada desde la mitad de la cancha: el envío cayó al segundo palo y Elías Medeiro apareció para definir de primera y cruzado, poniendo el 3-1.

Larrea continuó siendo una amenaza constante por la derecha y Juventud tuvo oportunidades para aumentar la ventaja de contraataque. La visita, sin demasiada claridad, también intentó con envíos al área, pero el resultado no se volvió a mover. Así, Juventud Unida consiguió una buena ventaja en el partido de ida de la final regional.