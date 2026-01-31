Atento Patronato: AFA confirmó las reglas para la Primera Nacional

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó el esquema de televisación y calendario de la Primera Nacional 2026, certamen que tendrá como uno de los protagonistas a Patronato. El certamen comenzará el 14 de febrero y tendrá dos ruedas de 18 fechas cada una.

La casa madre del fútbol argentino confirmó que los derechos de televisación de todos los partidos de la Primera Nacional serán exclusivos de la AFA, tanto en transmisiones en vivo como en diferido. Cualquier cesión a terceros quedará bajo estricta responsabilidad, con posibles sanciones civiles, penales y administrativas.

En materia económica, la AFA detalló cómo será el esquema de recaudación durante la temporada. En los partidos regulares, el total de los ingresos por venta de entradas quedará para el club que actúe como local, con excepción de los encuentros finales por el primer ascenso.

En el caso de las instituciones indirectamente afiliadas, como el caso de Patronato, se aplicará una retención del 10 por ciento sobre el valor de la entrada general (con el IVA ya descontado), que se distribuirá entre la liga local, que recibirá el 7 por ciento, y el Consejo Federal, que percibirá el 3 por ciento restante. Además, se aclaró que cualquier incumplimiento en la correcta liquidación de estos montos podrá ser elevado al Tribunal de Disciplina Deportiva, con la posibilidad de sanciones para el club involucrado.

Cuando comenzará el certamen que tendrá como protagonista a Patronato

El certamen comenzará el 14 de febrero y tendrá dos ruedas de 18 fechas cada una. La primera se extenderá hasta el 13 de junio, mientras que la segunda irá del 27 de junio al 24 de octubre. Las instancias decisivas por el ascenso se jugarán entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre.