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Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón

Rogelio Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si es necesario para frenar la refinería de combustibles frente a Colón.

16 de marzo 2026 · 22:17hs
Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón.

Frigerio ratificó que Entre Ríos recurrirá a la Justicia internacional si avanza la refinería frente a Colón.

El gobernador Rogelio Frigerio ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si es necesario para frenar la instalación de una refinería de combustibles sintéticos frente a Colón, sobre el río Uruguay. “Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, afirmó el mandatario entrerriano.

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Las expresiones de Frigerio

Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una reunión de trabajo que el mandatario encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores, con el objetivo de actualizar información y analizar las gestiones realizadas en torno al pedido de instalación de la planta, una preocupación que involucra a distintos sectores de la sociedad entrerriana.

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En ese marco, Frigerio repasó las gestiones realizadas ante autoridades del vecino país. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición”, explicó.

El gobernador subrayó que se trata de un tema que trasciende a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno Nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos", remarcó y recordó además que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática y reiteró la postura del Gobierno entrerriano. “Dejé claramente expuesta nuestra posición frente a la necesidad de relocalizar esta planta de combustibles sintéticos”, indicó.

Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno Nacional, ahora incluye a Colón dentro de su área de análisis. "Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos", concluyó.

Más declaraciones en Colón

Por su parte, el intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su compromiso con la problemática. “Agradecemos que esté comprometido con el territorio y con esta causa que representa, para nuestra comunidad, la microrregión y gran parte de Entre Ríos, una lucha que necesita del acompañamiento de todos”, expresó.

Asimismo, valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y subrayó que el objetivo común es “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud”.

Y aseguró que por ese motivo “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay”.

El intendente colonense pidió que se concrete la Mesa de Cancilleres, prometida para este mes en curso, exigió que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que el argentino “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto a “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando”.

“El Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar”, reclamó Walser, recordando que “ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia”.

Rogelio Frigerio Entre Ríos Justicia refinería Colón
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