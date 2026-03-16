La Rectoría del CEF N° 1 "Evita" aclaró la situación en las inscripciones de adultos mayores.

La Rectoría del CEF N° 1 "Evita" aclaró el proceso de inscripción a sus actividades tras viralizarse imágenes de largas filas de adultos mayores.

La Rectoría del CEF N° 1 "Evita" envió un comunicado oficial a UNO para aclarar la información difundida sobre el proceso de inscripción a las actividades educativas y recreativas que ofrece la institución, luego de que se viralizaran imágenes y testimonios de largas filas y extensas esperas por parte de adultos mayores.

Según la institución, desde 2023 se implementó un sistema de inscripción sistematizado y digital, diseñado para organizar y garantizar el acceso a las propuestas educativas y recreativas que se ofrecen a la comunidad.

Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

La Rectoría del CEF N° 1 "Evita" aclaró las demoras en las inscripciones de adultos mayores

C.E.F N°1 PARANÁ, ENTRE RÍOS (1).jpeg

El proceso comienza con la verificación de datos personales de los alumnos regulares, y posteriormente se entregan números que permiten elegir la actividad deseada. Los números se entregan a partir de las 8, iniciándose la inscripción formal a las 9. La convocatoria de este lunes estuvo destinada exclusivamente a los alumnos propios de la institución.

El comunicado aclaró que la presencia de personas formando filas desde muy temprano (3 o 4) responde a una decisión individual de cada asistente, ya que la entrega de números se realiza a partir de las 8.

La institución también destacó que organiza sus propuestas pensando en personas que no pueden realizar inscripciones digitales o que no cuentan con dispositivos tecnológicos, y en general, busca garantizar el acceso a actividades recreativas y deportivas para quienes carecen de recursos económicos para otras ofertas.

Por último, el CEF N° 1 enfatizó su disposición al diálogo respetuoso, lamentando que durante la jornada se hayan producido manifestaciones con gritos e insultos hacia el personal, cuyo objetivo era mantener un proceso de inscripción ordenado y transparente.