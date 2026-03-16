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El Competición Especial puso primera en Concepción del Uruguay

En Concepción del Uruguay las victorias fueron de Marco Risso, Gabriel González y Sebastián Elola. También corrieron la Fórmula Entrerriana y Fórmula 3.

16 de marzo 2026 · 18:40hs
La categoría puso primera en el trazado de Concepción del Uruguay.

La categoría puso primera en el trazado de Concepción del Uruguay.

El Competición Especial junto a la Fórmula Entrerriana y la Fórmula 3 Entrerriana realizaron el inicio de campeonato este fin de semana último en el autódromo de Concepción del Uruguay. Una gran convocatoria se dio en el trazado de la Histórica, donde las categorías más importantes de la provincia pusieron primera.

Competición Especial
En Clase 3, Sebastián Elola ganó en Concepción del Uruguay.

En Clase 3, Sebastián Elola ganó en Concepción del Uruguay.

En la Clase 1 del Competición Especial el mercedino Marco Risso asestó una victoria clave. La primera de su trayectoria en la divisional menor y la de un piloto correntino en la divisional. Con tamaño logro y el rendimiento superlativo del auto que efectuó un último pique tras el relanzamiento, no es difícil suponer que el objetivo es el campeonato.

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El piloto espectáculo Mariano Marozzini puso al Gordini en segunda ubicación. Una excelente manera de terminar el día tras una final intensa y autos que acusaron el desgaste de carrera. El mejor uruguayense fue Nicolás Galvarini quien pudo sacar rédito de las apariciones del Auto de Seguridad para permanecer en la zona de ataque, culminando con un podio luego de un múltiple incidente a metros de la bandera cuadriculada. Cerca del cambio de unidad, su siempre fiel Fiat 600 una vez más cumplió.

En las puertas del podio quedó el villaguayense Martín Solari, lejos de problemas y desarrollando el auto de menos a más. En la poblada Copa Seniors, Ricardo Droqui cosechó en grande, flanqueado por Jorge Lambert y Armando Cleppe.

En Clase 2 Gabriel González dio el batacazo en un final insólito. Parecía todo a pedir de Alan Nattero. El colonense que había hecho el gasto de la carrera, pero en vuelta 9 irrumpió el Auto de Seguridad tras un serio incidente que termina con el auto de Máximo Otazú volcado contra las contenciones, por suerte sin consecuencias físicas para él.

En la relanzada solo quedaría una vuelta de velocidad, donde todo fue cuesta arriba para Nattero, que perdería lugares hasta el puesto 4. Gabriel González encontró el lugar y elaboró el sobrepaso que le permitió el triunfo, mientras que el debutante Santiago Sánchez mostró todo lo aprendido en automovilismo para ser segundo y tercero el experimentado Julio Villa.

En la Clase 3 todo era a pedir de Facundo Tamay; que sencillamente tenía todo controlado luego de un fin de semana siendo indiscutido referente. Apenas vio el cartel de última vuelta cuando un problema en el sincronizador de la caja de velocidades hizo que pierda rápidamente contacto con la punta. Se abrió el camino para Sebastián Elola, que tras soportar una final a sus adversarios ganó con su flamante VW Up, por consiguiente también sellando el triunfo en Copa Seniors, marcando también el primer triunfo para el modelo dentro de la categoría.

El campeón Esteban Benítez no desentonó y empezó a cosechar gracias al segundo lugar. Juan García con mucho sacrificio vuelve a subirse a un podio con el Gol Trend y se desahogó en el festejo.

En la Fórmula Entrerriana Roberto El Gallego Mosser se llevó su primer lauro en la potente categoría de monopostos en su carrera debut. Uriel Rodriguez mostró protagonismo en un fin de semana de mucho trabajo para su equipo. Los chasis Berta sellaron el 1-2.

Pagola celebró en Fórmula 3

La Fórmula 3 Entrerriana comenzó su calendario 2026 en el Autódromo de Concepción del Uruguay junto a las categorías de Competición Especial Entrerriana.

El piloto de Federal, Joaquín Pagola, fue imbatible en la primera fecha. Ganó la clasificación y final de día sábado, Ayrton Pérez (Paraná) y Thiago Coffy (San José), lo escoltaron.

El mejor registro para la pole del domingo también se la llevó el Grinovero Team con Pagola, lo que lo dejó muy bien ubicado para la final, que comando con amplia diferencia, Diego Gevera Stivanello lo siguió un poco más de atrás y culminó segundo. Gran trabajo del paranaense Pérez que le tocó pelear hasta la última curva para subir al podio, aguantando los pelotones más competitivos de la categoría.

Concepción del Uruguay Fórmula 3 trazado
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