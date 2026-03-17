Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política de Boca

Sebastián Battaglia respaldará la candidatura de Jorge Reale a la candidatura a la presidencia del Xeneize. "Se le puede competir a Riquelme", disparó.

Sebastián Battaglia anunció que se involucrará en la política institucional de Boca Juniors. El santafesino adelantó que se alejará de la conducción técnica para acompañar a Jorge Reale en su candidatura a la presidencia del Xeneize. “Se le puede competir a Riquelme”, aseguró.

El futbolista que más título conquistó con la camiseta de la entidad de la Ribera aclaró que, en caso de imponerse en las elecciones que se realizarán a fines de 2027, no asumirá como mánager, sino que ocupará un rol institucional.

Por otro lado, opinó sobre la grieta política que se vive en Boca Juniors. "Nos tiramos en cara quien ganó una cosa y quien perdió otra. Me tocó una etapa totalmente distinta, no queremos ver al hincha así, queremos verlo unido y que vuelva a vivir momentos lindos", indicó, en declaraciones a TyC Sports.

La oposición de Reale no es tan perpendicular a la gestión de Riquelme. El propio candidato a presidente por la oposición aseguró apoyar el proyecto de ampliación de La Bombonera del actual gobierno azul y oro y se puso a disposición públicamente para colaborar en las gestiones necesarias.

El mejor DT de la era Riquelme

En la misma entrevista, Battaglia se consideró "el mejor DT de la era Riquelme". En este punto justificó: "Tuve los mayores logros y la mayor cantidad de cosas para valorar".

Battaglia y Riquelme Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme ganaron todo como compañeros, pero la relación parece estar rota.

Además, recordó un momento bisagra que antecedió su salida y comenzó sus roces con la gestión actual: "Hubo una sola reunión por posibles refuerzos luego de ganarle a Tigre, pero estas cosas no salieron y de ahí viene la bendita conferencia de prensa donde me caen encima, tras quedar afuera con Corinthians."