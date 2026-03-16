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Alerta por el aumento de coqueluche en el país: Entre Ríos reporta casos en 2026

Argentina registra un aumento de casos de coqueluche en 2026. Entre Ríos confirmó dos contagios en lo que va del año, en un contexto de crecimiento nacional.

16 de marzo 2026 · 16:27hs
Alerta por el aumento de coqueluche en el país: Entre Ríos reporta casos en 2026.

Alerta por el aumento de coqueluche en el país: Entre Ríos reporta casos en 2026.

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, vuelve a mostrar un incremento de casos en Argentina luego de varios años con niveles más bajos. Se trata de una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación que puede afectar a personas de todas las edades.

Sin embargo, presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden cursarla de forma leve o atípica, pero aun así representan una fuente importante de transmisión hacia los más chicos, especialmente en ámbitos de contacto estrecho como hogares, jardines maternales, jardines de infantes o escuelas.

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Coqueluche en alza: más de 200 casos confirmados en el país y contagios en Entre Ríos

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De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana epidemiológica 8 de 2026 se notificaron en el país 614 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales 203 fueron confirmados. En 191 de esos casos hubo confirmación por laboratorio: en 125 se identificó Bordetella pertussis, principal agente de la enfermedad; uno correspondió a Bordetella parapertussis y en 65 casos no se pudo determinar la especie. La incidencia acumulada nacional alcanza los 0,44 casos cada 100.000 habitantes, la más alta para este período desde 2019. En lo que va del año no se registraron fallecimientos.

Los casos confirmados en ese período se registraron en 13 jurisdicciones del país. La mayor cantidad corresponde a la provincia de Buenos Aires, con 115 casos, seguida por Córdoba con 32 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 25. También se notificaron contagios en Santa Fe (9), Chaco (5), Tierra del Fuego (4), Santiago del Estero (4), Entre Ríos (2), Mendoza (2), Neuquén (2), La Rioja (1), Salta (1) y Chubut (1). En términos de incidencia por población, Tierra del Fuego presenta la tasa más alta del país con 2,19 casos cada 100.000 habitantes, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 0,82 y Córdoba con 0,81.

En Entre Ríos, los datos oficiales indican que hasta ese momento se confirmaron dos casos de coqueluche. Si bien la cifra es baja en relación con otras provincias, la presencia de contagios se inscribe dentro del escenario nacional de aumento progresivo observado desde el año pasado. En 2025 la provincia había registrado diez casos confirmados, lo que representó un incremento respecto de años anteriores, cuando los registros habían sido mínimos o nulos.

El análisis por edad muestra que los niños pequeños continúan siendo el grupo más afectado. En el período analizado de 2026, el mayor número de casos confirmados se registró en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en menores de un año, que concentraron el 35,5% de los contagios. Dentro de ese grupo, una proporción importante corresponde a bebés menores de seis meses, quienes presentan mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad.

La coqueluche es una enfermedad prevenible mediante vacunación y en Argentina la vacuna forma parte del Calendario Nacional. Se aplica a los 2, 4 y 6 meses de vida, con refuerzos entre los 15 y 18 meses y a los 5 años, además de una dosis a los 11 años para reducir los reservorios en adolescentes. Desde 2013 también se recomienda la vacunación con triple bacteriana acelular (dTpa) a las personas gestantes a partir de la semana 20 de embarazo, con el objetivo de lograr el pasaje de anticuerpos al bebé y protegerlo durante los primeros meses de vida.

El incremento de casos no es exclusivo de Argentina. A nivel mundial, durante 2024 se notificaron aproximadamente 977.000 casos de coqueluche, lo que representó un aumento de 5,8 veces respecto de 2023. En la región de las Américas también se registró un crecimiento de contagios, con aumentos reportados en países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú. Entre los factores señalados por organismos sanitarios internacionales se encuentra la disminución de las coberturas de vacunación durante la pandemia de COVID-19, lo que dejó a más personas susceptibles a la enfermedad.

Coqueluche Entre Ríos Argentina
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